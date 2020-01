Nubia Ramos comparecerá ante el Congreso el 20 de febrero

El Fuerte, Sinaloa.- La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, comparecerá ante el Congreso del Estado el próximo jueves 20 de febrero.

Aprovechará, dijo, para dar a conocer la inversión que se ha hecho en agua potable, drenaje y alcantarillado, la cual consideró como histórica.

“Más de 200 millones de pesos en inversión, en infraestructura en agua potable, drenaje y alcantarillado, cuando lo máximo era de 40 millones de pesos en administraciones pasadas”.

Mencionó que los diputados tienen que estar informados de la situación financiera de la Junta de Agua Potable, así como también que esta es una paramunicipal autofinanciable que sobrevive de un subsidio que le da el Ayuntamiento.

“Lamentablemente muchas de las situaciones que desestabilizan las finanzas de un Ayuntamiento tienen que ver con sacar adelante las Juntas de Agua Potable”, expresó ayer mientras atendía a los fortenses en Miércoles de Pasillo.

Palacio Municipal de El Fuerte. Foto: EL DEBATE

Habrá más cambios en el Ayuntamiento de El Fuerte

La alcaldesa de El Fuerte anunció que habrá más enroques en el gabinete del Ayuntamiento de este municipio y que no habrá preferencia en nadie por ser “amigo” de la presidenta.

“Las áreas que más me interesan son las que tienen contacto directo en la gente: Servicios Públicos, Seguridad y las paramunicipales que tiene que ver con los jóvenes, con la salud, DIF. Se quiere mejorar con algunas áreas que dan todo pero le falta más equipo de personal y otros que tiene exceso de personal y no me están dando rendimiento”, dijo.