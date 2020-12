"Nuestro progreso se está construyendo": Rosy Ceballos 

Los Mochis.- "Nuestro progreso se está construyendo. Hoy tenemos un nuevo punto de partida rumbo al 2021 y empezamos a caminar nuestra tierra de valores y progreso para lograr un mejor Sinaloa", manifestó Rosy Ceballos.

La dirigente de Redes Sociales Progresistas en el estado, añadió que este partido busca un Sinaloa más justo, más solidario y progresista.

"Día con día, más personas se me han acercado para preguntarme cómo lograr un verdadero Sinaloa, les he expresado que la visión de futuro que propone Redes Sociales Progresistas responde a un planteamiento estratégico, operativo e incluyente, que en México y Sinaloa queremos construir mediante los alcances de la política como una vía eficiente para construir un nuevo progreso social que permita contar con una gobernanza sensible a las necesidades de la ciudadanía y así afrontar las diversas desigualdades sociales que actualmente nos preocupan".

Agregó que hoy la realidad que se vive requiere de un nuevo impulso progresista y humano de largo alcance que brinde certeza, mejores horizontes de desarrollo y bienestar a las familias mexicanas .

"El entorno internacional y la situación del país han variado sustancialmente, ello se percibe en el ánimo y en las expectativas de una población más crítica ante la falta de soluciones a sus demandas y preocupaciones cotidianas".

Asimismo, comentó que en Redes Sociales Progresistas tienen claro que construir el futuro es crearlo de la mano con la participación ciudadana. "Por ello, impulsaremos un partido mucho más incluyente, participativo, confiable, cercano a las inquietudes ciudadanas y que conjugue la unidad con la pluralidad".

Destacó que RSP es el partido del progreso, con una posición de vanguardia a favor de la agenda social, económica, política, cultural y global a favor de la democracia participativa, los derechos humanos, la inclusión y la responsabilidad ambiental.

"El interés principal de Redes Sociales Progresistas es colocar a nuestro instituto político en el centro de un proyecto de futuro con base en una nueva forma de gobernar en favor de los valores de la democracia, la libertad, inclusión, justicia social con equidad e igualdad de oportunidades, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad".

Mencionó que RSP tiene un pacto verde en el que incorpora como causa esencial prioritaria el cuidado del medio ambiente de la mano con los objetivos plasmados en la agenda 2030 de las Naciones Unidas .

"La debemos considerar como elemento central para revertir la deforestación desordenada, fortalecer la protección ambiental, el cuidado de nuestras playas y litorales, consolidar una cultura de prevención ante desastres naturales y lograr mejores medidas para combatir el cambio climático y el gran compromiso con el medio ambiente y su sustentabilidad".

También destacó que RSP se fundamenta como un partido político en apoyo a la mujer.

"Porque nuestra realidad de estado promotor nos enfatiza empoderar a la mujer Sinaloense en el marco de las oportunidades del talento y de la acción promoviéndolas como motores del crecimiento en el marco de inclusión de nuestro estado"

Añadió que para tener un Sinaloa progresista se deben impulsar políticas para que la economía crezca sobre bases sanas y sostenibles, que amplíe oportunidades de empleo digno para las y los trabajadores del campo y de la ciudad, así como emprender el desarrollo del capital humano e infraestructura física para atenuar las disparidades regionales y elevar las condiciones de vida de todos los sinaloenses.

"Que sin duda son el principal activo que tenemos como estado. No tenemos duda, requerimos de transformaciones progresistas que sean el plan para un nuevo impulso económico que garantice el progreso y bienestar para la sociedad sinaloense en su conjunto".