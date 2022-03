Nula comunicación entre municipio de Ahome y Profeco

Los Mochis, Sinaloa.- De manera desafortunada para el consumidor, el municipio de Ahome no ha logrado tener acercamiento para establecer los precios de pescados y mariscos para esta época de Cuaresma, confirmó Enrique López Miranda.

Entrevistado al respecto, el director de Inspección y Normatividad señaló que lo mismo pasó en el periodo del Día de Muertos y el 14 de febrero, días importantes para el sector comercial y la definición del costo de sus productos.

“No vemos a Profeco, necesitamos volver a tener un acercamiento con ellos para que vengan y hacer una reunión con todos para ponernos de acuerdo. No se acercan, nosotros les hacemos la invitación pero no acuden”, abundó.

El funcionario municipal aclaró que el establecer precios de productos le compete al comerciante como a la Procuraduría Federal del Consumidor y el municipio colabora en que éstos se respeten.

“Es responsabilidad de Profeco el establecer los precios, nosotros sólo intervenimos igual que Canaco. Nosotros ya les hicimos una invitación formal a Profeco para regularizar los precios de pescados y mariscos pero como se dieron cuenta con las flores, no hemos tenido respuesta por parte de ellos. Hay una oficina pero no se cómo estén operando”, abundó.