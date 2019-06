Nulo el respeto a rampas y estacionamientos para discapacitados en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) es el nombre de la señalética azul con blanco que se coloca en algunos lugares diseñados para brindar mayor accesibilidad a las personas con discapacidad. Es universal y transmite visualmente la idea de que el lugar donde se colocó es exclusivo para ellos, pero en Los Mochis se hace caso omiso a esto.

Falta de respeto

Algunos ciudadanos que necesitan estos espacios piden que sean respetados. La dirección de Tránsito Municipal de Ahome anunció que retirará las placas de los vehículos que se encuentren estacionados en lugares designados para este tipo de personas, noticia que agradó a quienes padecen algún tipo de discapacidad.

“Está perfecto porque yo traigo mi bastón y cuando se estacionan en las rampas para discapacitados tengo que andar rodeando para poder subir las banquetas”, expresó Ofelia Rivas.

Aun cuando los espacios exclusivos están perfectamente señalizados, la mayoría de las veces son utilizados por personas que no padecen ninguna discapacidad.

“Me parece perfecto porque, uno como discapacitado anda batallando buscando lugares donde estacionarse y no encuentra un lugar fijo; para que así exista más conciencia ciudadana y respeten el área donde nos estacionamos nosotros”, afirmó Martín Inzunza.

Solicitan a los conductores no estacionarse en los cajones reservados para discapacitados ni frente a las rampas especiales para no limitar aún más su discapacidad. “Estoy de acuerdo para que se estacionen en otra parte y los espacios destinados a las personas con discapacidad los dejen vacíos”, indicó Alejandro Soto.

Resaltan que los pocos cajones destinados para discapacitados que existen en la vía pública nunca están disponibles para quienes realmente los necesitan. “Me parece bien para que respeten porque no deben obstruir los lugares que fueron destinados para las personas con discapacidad, son espacios especiales”, recalcó Óscar Naranjo.

Inconsciencia

Lamentan que los automovilistas obstruyan las rampas de ascenso y descenso para discapacitados sin pensar en el daño que provocan a las personas que utilizan silla de ruedas, andaderas, muletas y bastones para trasladarse.

“Es necesario que lo hagan, porque no es justo que otras personas que estén físicamente bien obstruyan los lugares para personas discapacitadas; me parece bien que se les retire la placa y se les aplique una sanción”, señaló José Zavala.

Manifiestan que a diario los estacionamientos preferenciales se obstruyen sin consideración por personas que deciden instalarse donde no les corresponde bajo el pretexto de que solo permanecerán unos instantes.

“Está muy bien porque en la actualidad no hay respeto hacia las personas con discapacidad, los automovilistas no respetan los señalamientos; por eso pedimos más atención a eso, dondequiera vemos rampas y estacionamientos obstruidos por personas que no son discapacitadas”, exclamó Gonzalo Rojo.

Obstáculos

Cabe señalar que la falta de infraestructura en los espacios públicos limita la integración de las personas discapacitadas, evita que puedan ejercer con libertad una rutina cotidiana e impide su acceso a los diferentes establecimientos.