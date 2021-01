Nunca ejercí violencia política en contra de regidores: síndica procuradora de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) del pasado miércoles, “queda demostrado que en ningún momento ejercí violencia política ni obstruí el cargo de ningún servidor público, específicamente en contra de los regidores”, declaró Angelina Valenzuela Benites.

La síndica procuradora del municipio de Ahome dijo sentirse contenta y tranquila con el fallo del órgano colegiado, el cual desestimó la denuncia que los ediles habían puesto en su contra. (Puede leer: Falla Tribunal Electoral de Sinaloa contra regidores y tesorera del Ayuntamiento de Ahome).

“En primer plano desechó el tema de la violencia en contra de los regidores que me acusaron a mí. Siempre he sido el tema de que yo he sido muy respetuosa con los regidores, con mis compañeros. En algunos temas yo sí hice alusiones a que se estaban violentando los reglamentos y lo que hice fue defenderme de nuevo legalmente de esas acusaciones y, por supuesto que reitero, soy sumamente respetuosa con todos”, indicó.

Asimismo, dijo que en su momento se sintió desconcertada al tener una acusación de esa naturaleza en su contra; sin embargo, sostuvo que en ningún momento pensó que la denuncia interpuesta en su contra iba a proceder.

Sí me sentí triste porque siempre he sido respetuosa, pero agradezco la imparcialidad que el Tribunal ha tenido en cada uno de los casos que se han expuesto y también”, mencionó.

Inejecución

En cuanto a la inejecución de sentencia interpuesta en la Sala Regional de Guadalajara, la funcionaria municipal recordó que esto tiene que ver con la violencia política en razón de género ya comprobada por las mismas autoridades electorales.

En ese sentido, aclaró que esta sentencia (violencia política en razón de género y obstrucción del cargo) así como las recomendaciones para los involucrados serán hasta que termine su periodo al frente de la Sindicatura de Procuración.

“Había presentado una inejecución de sentencia que me habían desechado, pero como lo mío es de tracto sucesivo, es la violencia política en razón de género, entonces, en donde se acredita la violencia política en razón de género, ya que deje de ser síndica procuradora va a fenecer el término, ya si en todo lo que llevamos en la cuestión de la Sindicatura de Procuración”, precisó.

La tarde del pasado miércoles se llevó a cabo la sesión del Teesin. Foto: Debate

Postura

Valenzuela Benites aclaró que lo único que ha buscado con todos los recursos interpuestos es en exigencia de sus derechos como funcionaria ante una obstrucción de algunos integrantes de la administración municipal, quienes lejos de colaborar por el bien ciudadano, obstaculizan los procedimientos de la dependencia que encabeza.

“Nos hemos visto topados con diversos temas de los que no nos han hecho llegar la información, aun cuando están sentenciados y el que se haya admitido que no estoy ejerciendo violencia, pues da cumplimiento también a lo que ya estableció la Sala Regional”.

Para entender...

Teesin falla contra regidores y tesorera del Ayuntamiento de Ahome

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral Estatal ordenó antenoche a la tesorera municipal del Ayuntamiento de Ahome que, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, remita a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, las autorizaciones presupuestales solicitadas, así como la información del reporte detallado de egresos de los meses de julio y agosto de 2020 que le solicitó la síndica.