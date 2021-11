OP Ecología debe seguir utilizando el relleno de PASA: Gerardo Vargas

Ahome.- La empresa OP Ecología debe seguir utilizando el relleno de PASA para depositar la basura ante la suspensión del relleno sanitario, informó Gerardo Vargas Landeros.

El presidente municipal de Ahome dijo que se hizo una revisión y el juez séptimo de distrito ordenó al Ayuntamiento que dé cumplimiento a una suspensión temporal hasta en tanto no tenga las condiciones suficientes para que ellos puedan seguir con la construcción del relleno sanitario.

"Pero no pasa nada, ellos pueden y deben de seguir utilizando el relleno sanitario que tienen enseguida con PASA, así que no tenemos ningún peligro en el tema de la recolección".

Recalcó que fue una suspensión temporal porque no estaban cumpliendo con las circunstancias debidas en la construcción del relleno.

"Pero además que quede claro, no fuimos nosotros, fue un particular del ejido de Choacahui el que se amparó, ellos al mandatar una revisión se dieron cuenta que había ciertos temas que no estaban cumplidos de manera legal, de manera ambiental, y por eso fue que le ordenaron al Ayuntamiento hacer esa suspensión temporal".

El alcalde expuso que primeramente los acercamientos con OP se dieron.

"Y nos siguen buscando para que por favor les diéramos la oportunidad, pero no es un tema de favor de oportunidad, es un tema que nos está obligando y mandatando una autoridad judicial federal, sino hago yo eso, yo caigo en una circunstancia de que me puedan apercibir y no puedo yo caer en esa desobediencia" .

Agregó que OP tiene la obligación lo más rápidamente para hacer la buena construcción del relleno sanitario.

Dijo que no sabe en qué incumple el relleno sanitario y que habría que preguntarle a la autoridad judicial, pero hay varias cosas que se mencionan, y que hay 16 observaciones.

"Creo que está empresa tiene la capacidad, espero y tenga las ganas de arreglar ese problema. Se tendrá que esperar un tiempo prudente, no va a ser de dos o tres días, tenemos que revisar y en las pláticas llegar a una negociación para ver en qué tiempo pueden ellos reparar esos daños que han hecho en cuanto a las normas que deben de seguir, y mientras el relleno donde siempre lo han usado que es el de PASA y que tiene capacidad para que sigan poniendo basura".

Vargas Landeros expresó que en una emergencia, el Ayuntamiento estaría en la capacidad de poder recolectar la basura.

"Tenemos suficientes camiones para hacer eso y más. Si amanece la ciudad con basura es peor para OP porque no nada más estarían incumpliendo en el relleno sino con la recolección de la basura".