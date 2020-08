OP Ecología incumple con la recolección de basura en varios sectores de Los Mochis en su inicio de operaciones

Los Mochis, Sinaloa.- A un día de entrar en operaciones, OP Ecología ya ha provoado inconformidad entre los mochitenses, y es que este sábado fueron muchas las colonias en las que se vieron los desechos en las esquinas porque el carro recolector no pasó el viernes o sábado por la mañana.

Tal es el caso de Infonavit Arboledas, colonia Centro, Urbi Villa del Bosque y del Rey, Viñedos, Fuentes del Bosque, Bosque del Pedregal, Villas del Rey, Álamos Country y Diamante, Santa Teresa, entre otros.

Sentir ciudadano

Al respecto, Joaquín Castro, vecino de Álamos Country, comentó que el camión tenía la ruta de pasar los viernes por la tarde, pero en esta ocasión se quedaron esperando porque nunca llegó.

“Aquí pasa los viernes, hasta donde sé, ese día comenzó esta nueva empresa, total que el carro de la otra empresa, de PASA, venía entre las cuatro y seis de la tarde, y esta vez nos quedamos esperando, no nos quedó de otra más que volver a meter las bolsas porque no pasó el camión”.

La ciudad de Los Mochis lució este sábado sucia, incluso con malos olores en algunos sectores. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

De igual forma, Carolina Fonseca, vecina de la colonia Centro, comentó que es una lástima que las autoridades no piensen en las consecuencias cuando tomen decisiones, sobre todo cuando se trata de un tema relacionado a la salud pública.

Los vecinos de algunas colonias como Centro, Álamos Country, Urbi Villa del Bosque se dijeron molestos por la falta de servicio en la recolección de basura; piden que se atienda en lo inmediato. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“Yo digo que este tema es muy delicado. Estamos en medio de una pandemia, parece que los casos no van a disminuir y no recoger la basura, pues entonces las autoridades nos están dando otro tipo de infección porque yo por ejemplo voy a meter la basura hasta que venga el camión, pero otros vecinos la dejan afuera y los animales hacen un cochinero, además de los malos olores que no se soportan”, señaló.

Una mala imagen se tuvo en muchos sectores de la ciudad, pues la basura aguardaba en las esquinas. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Mayra Espinoza dijo que ellos no saben quién da el servicio, sólo que Chapman como alcalde es quien tiene que responder llevándose la basura del frente de sus casas.

Ayer por la tarde había aún colonias con la basura afuera de las viviendas.

Los vecinos cumplieron con sacar su basura, pero OP no pasó. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

