OP Ecología quiere ayudar a limpiar la ciudad de Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- “Si en algo los ofendimos, si les hicimos un mal gesto les pido perdón, pero que retomemos el servicio de recolección por el bien de todo el municipio, por el bien de la salud de todos”, dijo César Guevara Germán.

El representante de OP Ecología mostró preocupación por el caos que existe en la ciudad de Los Mochis por la acumulación de basura; sin embargo, precisó que está imposibilitado a brindar un servicio con las rutas normales pues no tiene un espacio en donde depositar la basura como destino final.

Cabe recordar que el pasado viernes el municipio, por una orden de un juez, clausuró el relleno sanitario de la concesionaria OP Ecología, pero se abrió el fin de semana para dar oportunidad de atender esos días con el servicio, aunque de nueva cuenta el lunes se colocaron los sellos y así permanece hasta el momento.

Leer más: Se mantendrá el mal tiempo y después se vendrá el frío en la zona norte de Sinaloa

Sacan 6 camiones

De igual forma, comentó que como parte de su responsabilidad como empresa al servicio del municipio, este viernes sacó seis camiones para ayudar un poco a este problema, los cuales tuvieron como rutas la Scally, Infonavit Macapule, Infonavit Palos Verdes, Arboledas, Campo 1 y Viñedos.

“En la noche (jueves) me dejaron entrar al relleno y descargué seis camiones, que inmediatamente el viernes los mandamos a recoger la basura en varias colonias. Obviamente no terminamos de hacer esas colonias porque nada más tenemos seis camiones disponibles (los demás están llenos de basura), se llenaron y están otra vez haciendo fila en el relleno de PASA.”

Explicó que no lo atiende nadie del Ayuntamiento. “Quiero invitar a las autoridades que si en algo quedamos mal, olvidemos esa situación, es por el bien de la población, qué culpa tiene la población de las cuestiones legales que estamos enfrentando con PASA, pues es el único beneficiado”.

En ese sentido, comentó que estas situaciones legales que enfrentan deben quedar de lado, pues añadió que la prioridad en este momento debe ser sacar la basura que está en las calles.

Cambian audiencia

Respecto a si como empresa responsable del servicio de recolección de basura debe hacer un contrato adicional con PASA por el uso del relleno al no contar ellos con un espacio, aseguró que no, pues para ello el municipio está generando un pago.

“Si no nos dejan tirar la basura, entonces es muy caro lo que está pagando el municipio porque ellos mismo dijeron que pagan 2.4 millones. En la administración anterior estaban cobrando esos mismos 2 millones por las toneladas que fueran; entonces, los invito a que no enredemos más esta situación, y si yo dije algo que les molestó, les pido perdón públicamente y los invito a que hagamos unión todos los mochitenses. Está bien, me cerraron mi relleno, doblo las manos y vamos a depositar en PASA. Me duele mucho porque fue una injusticia, porque nosotros cumplimos con todo lo que debe llevar un relleno sanitario, pero vamos a esperar la resolución del juez el día 13.”

Cabe mencionar que la audiencia se suspendió el día 25 de noviembre y se cambió para el 13 de diciembre. Ellos demostrarán que el relleno cumple con todo.

Leer más: Empresa inglesa RCR podría suplir a OPEcología en Ahome

EL DATO

Clausura

El viernes 19, el municipio clausuró el relleno sanitario de OP Ecología; en ese momento explicaron que así lo ordenaba un juez federal al considerar que se violentaban algunas normas ambientales.