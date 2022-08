OP Ecología recoge la basura con 10 dompes prestados en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de disminuir las quejas por el servicio de recolección de basura, el municipio consiguió 10 camiones de volteo entre empresarios para que OP Ecología tenga más capacidad para brindar el servicio.

Feliciano García Castro, director de Servicios Públicos en Ahome, precisó que se trata de unidades en algunos casos de 14 metros de capacidad y están concentrados en atender principalmente la zona rural, que es en donde tienen en este momento el mayor problema.

“Son camiones que se consiguieron prestados por parte de una constructora. Ellos (OP) lo están coordinando, tuvimos una junta con César Guevara (director de dicha empresa) y unos dompes los consiguió él y otros nosotros, pero son camiones prestados y los gastos los está pagando OP”, indicó.

Exhorto

El funcionario municipal consideró que ya en los próximos días podría restablecerse el servicio; sin embargo, insistió en que es necesario que la ciudadanía se solidarice con este tema al no sacar la basura cuando no le toca ruta o no mantenerla en la calle si el camión no pasó cuando le tocaba, pues eso, añadió, genera un mayor problema.

“Creemos que en unos días ya estaremos al corriente. Aquí hacemos un llamado a la ciudadanía tanto de la zona rural como urbana a que nos echen la mano, que nos apoyen en no tirar basura.”

“Que se hagan cargo”

La Alianza Ambiental de Sinaloa pide que los ayuntamientos se hagan cargo de la recolección y disposición final de la basura y no empresas privadas.

Joel Gerardo Retamoza López, presidente de este organismo, mencionó que los municipios de Ahome y Culiacán son los que cuentan con relleno sanitario, pero no cumplen con la Norma 083 de la Semarnat.

Te recomendamos leer:

“No cumplen, ni en el acomodo de las celdas hay apropiadamente lo que se tiene que hacer ni tampoco tiene la forma de cómo recircular los lixiviados.”