OP Ecología recoge y vacía basura en lote en Ahome; PASA niega que se le cierre el relleno sanitario

Los Mochis, Sinaloa.- A 10 días de haber detenido los trabajos de recolección de basura en Ahome, ayer martes la empresa OP Ecología decidió salir a la calle a brindar el servicio. Sin embargo, estas acciones no las hizo con sus camiones recolectores, sino con cuatro camionetas de redilas. Inició en el fraccionamiento Las Canteras.

Por la tarde, cerca de las 17:50 horas, la misma empresa (OP Ecología) tomó la decisión de recoger basura en un camión recolector y vaciarlo en uno de los contenedores instalados por el municipio en el punto de la calle Obregón, entre los bulevares Rosales y Río Fuerte, en Los Mochis.

Justificación

“Los camiones, todos, están llenos. Vamos a salir con cuatro camionetas que son las que tenemos disponibles ahorita para ir a recoger la basura. Queremos aportar nuestro granito de arena en esta labor de limpieza. Ya que nos tienen impedidos en usar nuestros camiones, usaremos las camionetas que van a recoger la basura y la estarán llevando a los contenedores”, indicó César Guevara, directivo de OP Ecología.

Asimismo, insistió en que es el municipio quien no le permite utilizar el relleno de PASA, argumentando que con el pago que el Ayuntamiento de Ahome hace por las instalaciones también debe incluir el destino final de los residuos que ellos recolectan.

“Lo de las camionetas no es nada en comparación con el rendimiento de las camiones, pero dado que nos tienen impedidos a que no podemos depositar la basura en el relleno, vamos a usar las camionetas, que las hemos estado usando, pero ahorita queremos implementar esto porque ayer (lunes) nos prohibieron depositar la basura en los contenedores, y hoy (ayer) lo estamos intentando de nuevo”.

No es lo más correcto

Ante esto, Feliciano García Mendoza, director de Servicios Públicos, aclaró que el municipio no está en condiciones de prohibir a OP que tire la basura que recolecta en las camionetas en el centro de acopio, aunque aclaró que quizá esta acción no es la más correcta.

Aclaró que el municipio en ningún momento ha coartado que la empresa cumpla con su deber de recoger la basura como lo establece su convenio, por lo que dijo que la acción que emprendió este martes, sin duda, abona al trabajo que ya se viene haciendo.

En ese sentido, recalcó que lo ideal es que se solucionara el tema del uso del relleno sanitario para que brindara el servicio no solo con las cinco camionetas que sacó, sino que todos los camiones recolectores.

“No se lo podemos impedir, al final de cuentas, aunque no es lo óptimo porque no estamos capacitados ahí para recibir tanta basura, si lo tenemos que hacer, lo haremos. Yo no les puedo prohibir que vayan a dejar la basura, son camionetas y es una manera de trabajar de ellos. No sé si eso habla bien de ellos y no se cuál es el motivo”.

En ese sentido, insistió en que el Ayuntamiento en ningún momento le ha negado el uso de los depósitos, en este caso del relleno sanitario, y explicó que es un tema entre particulares (PASA y OP), quienes deben de llegar a un acuerdo.

“Este es un tema entre particulares y el acuerdo tiene que ser entre ellos. Yo no voy a autorizar un relleno porque no es mío, es de PASA, quien es quien pone sus condiciones”.

PASA desmiente a OP Ecología

Mientras tanto, Juan Torres Gómez, el director de Relaciones de PASA con el Gobierno en la zona Pacífico, aseguró que en ningún momento se le han cerrado las puertas a OP para que deposite su basura en el relleno sanitario.

Sin embargo, aclaró que para hacerlo debe de acercarse a hacer un contrato para dicho servicio, ya que el que tiene en este momento con el municipio es única y exclusivamente para recibir la basura que el Ayuntamiento está recogiendo.

“Tenemos que formalizar las cosas. El hecho de que lleguen y pongan los camiones afuera no significa que puedan disponer del relleno. Lo primero que tiene que hacer es un contrato, que no han querido formalizar. Aquí, lo que hay que destacar es la apertura que nosotros siempre hemos tenido. Tenemos las puertas abiertas del relleno”, indicó.

Asimismo, descalificó la postura que el directivo de OP (César Guevara) tomó en la que, dijo, trata de culpar a los demás de la crisis con la basura que enfrentan los ahomenses.

“Lo que menos queremos es afectar a la comunidad y ser parte de ese problema; al contrario, queremos ser parte de la solución, pero eso no significa que ellos no hayan sido quienes generaron el problema, porque la verdad es que no tienen por qué haber dejado de recolectar la basura. El relleno de nosotros siempre ha estado abierto, solo que no han querido acercarse”, abundó.

Sobre los términos en los que presta el servicio al municipio, Torres Gómez recordó que cuando OP comenzó a depositar la basura en su propio relleno sanitario, PASA dejó de facturar a la Administración por dicho servicio; sin embargo, ahora que el Ayuntamiento toma el control de la recolección, vuelve a hacer un contrato para recibir los residuos que junten.

“Es un buen punto esto, antes de que sucediera el caos de que fueran y tiraran en su sitio, a su relleno, nosotros facturábamos al Ayuntamiento los aproximadamente 2.4 millones de pesos, pero después de que esta empresa se va a su propio relleno, entonces dejamos de facturar. Aquí, si ellos (OP) quieren disponer de nuestro relleno, tienen que pagar. Todavía no se acercan, apenas ayer (lunes) comenzamos a recibir mensajes, pero no se concreta nada. Ahora, no es justo que nos culpen de algo que ellos saben que no es verdad. Mientras usaron su relleno, no facturamos, ahora lo haremos por día trabajado con el municipio”, sostuvo.

Para entender...

Ciudadanos llevan su basura a los contenedores temporales

En medio de la desesperación por la acumulación de basura, vecinos de diferentes colonias y fraccionamientos decidieron ya salir por su propia cuenta de dejarla a los contenedores instalados en Obregón, a un costado de la Biblioteca Pública Morelos. La mañana de este martes fue gran la movilidad que se vio en este punto, en donde tanto los ahomenses como los trabajadores de Servicios Públicos Municipales adscritos a este lugar agilizaban lo más que podían el depósito de la basura.

“Aquí venimos a dejar la basura. Tenemos más de dos semanas que no pasan por mi casa y ni modo, ya en el desespero tuvimos que venir a dejar las bolsas aquí. Ya es preferible porque no podemos tampoco quedarnos esperando a que vayan, que deberíamos porque nos tienen que dar el servicio. Pero si nosotros tenemos la manera de traer la basura, está bien hacerlo”, dijo uno de los vecinos de esta ciudad que acudieron al contenedor.

Cabe mencionar que actualmente existen contenedores en Obregón, entre Río Fuerte y Rosales, en el terreno utilizado como estacionamiento para el Parque Sinaloa.

Llegan toneladas de basura al centro de acopio de la Obregón

Ya se cumplieron 10 días desde que la empresa OP Ecología dejó de brindar el servicio de recolección de basura como resultado de la clausura de su relleno sanitario por parte del municipio de Ahome; esto generó que esta empresa quedara casi imposibilitada a continuar con estos trabajos porque sus camiones se quedaron llenos de basura. Desde ese momento, la ciudad de Los Mochis comenzó a colapsar, por lo que el municipio decidió tomar el control y comenzar con sus recursos un plan emergente de recolección de basura. En ese momento se habló de un total de 50 camiones de volteo que pondrían a su disposición los módulos de riego y transportistas, más otros junto a batangas y camionetas del sector empresarial. Y aunque desde ese momento se ha trabajado 24 horas seguidas para recoger la basura, la realidad es que Los Mochis se encuentra en una situación crítica en este tema.