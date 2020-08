OP Ecología tiene que ajustarse a nuestros horarios en el relleno sanitario en Ahome: PASA

Los Mochis, Sinaloa.- Por ser una empresa privada que está prestando de la disposición final de los residuos, la empresa OP Ecología tiene que sujetarse a los horarios establecidos en el relleno sanitario, declaró Juan Torres.

En ese sentido, el director regional de Relaciones con Gobierno zona Pacífico de PASA dijo que dicha empresa tiene que dejar de montar escenas de camiones a los que supuestamente no se les permite la entrada a dichas instalaciones como sucedió el pasado domingo y la mañana de este martes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“A los camiones nunca se les ha negado el acceso, siempre se les ha permitido que pase a pesar de no nos están pagando que es el deber ser, que se hagan los contratos, eso no lo mencionan y buscan ponernos como culpables. Somos una empresa privada y obvio que no vamos a operar gratis, tienen que pagar lo que correspondan”.

Sin embargo, dijo que como muestra de la disposición que tienen, se ha tomado la decisión de realizar algunas modificaciones en los horarios del relleno sanitario a fin de que dar más margen a OP Ecología para que lleve los camiones recolectores resaltando que tienen que acoplarse a los mismos.

“Me llama la atención que OP insista con sus declaraciones y simulaciones tratando y buscando la manera de echarle la culpa a PASA de que la responsabilidad es nuestra. Todas las empresas manejan un horario, desde que se recibió la instalación fuimos muy claros que el horario y es de 8:00 a 12:00 el sábado y el domingo hasta las 13:00; sin embargo se amplió a partir de ya, de lunes a sábado de las 7:00 a las 12:00 y los domingos de 7:00 a las 13:00”, subrayó.

Asimismo, señaló que no están cerrados a adecuarse a nuevos horarios pero aclaró que lo que ocupan es que la empresa se siente a platicar con ellos para llegar a un acuerdo.

“Lo que ocupamos es que la empresa se siente a platicar con nosotros, que haga el contrato correspondiente y si podemos ponernos de acuerdo pero si necesitamos que paguen. Necesitamos establecer las condiciones y necesitamos que se pague el adeudo, siento que OP no está entiendo o más bien si lo entiende pero busca llamar la atención del mal servicio que está prestando y busca culparnos con que los estamos molestando con los horarios”.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Para finalizar, dijo que si la postura de la empresa es de no acercarse a ellos para negociar, pudieran tomar otras acciones tomando en cuenta de que el relleno sanitario es propiedad de PASA.

“No podemos obligarlos, lo que si es que va a llegar el momento en que será difícil permitirles la entrada si no pagan. No puede ser gratis y bueno, ahí traen el manejo de un doble discurso pero cada quien da su postura y la nuestra es esa, creo que es lógico que como empresa privada se tiene que pagar el servicio, en este caso, por la disposición de los residuos, ya sea la empresa o el municipio, pero alguien tiene que pagarnos”, enfatizó.

También te puede interesar:

Ayuntamiento de Ahome se ha lavado las manos en tema de PASA y OP Ecología: Coparmex

Ni OP Ecología, ni el ayuntamiento de Ahome se han acercado a PASA

PASA ve juego sucio al ir fuera de horario a tirar la basura