OPEcología reclama fallo de licitación del 2012 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- De manera sorpresiva, OPEcología presentó un amparo ante el Ayuntamiento de Ahome en el que exige tomar el control del servicio de recolección de basura con el argumento de que resultó ganadora en la licitación hecha en el 2012.

Al respecto, Angelina Valenzuela Benites comentó que la intención de este particular es ganar tiempo para desbancar a Promotora Ambiental, SA de CV, pues explicó que dicha licitación, así como el fallo de la misma, quedó desestimada.

Detalles

“Esta empresa está demandando el contrato de la licitación del 2012, demanda que el Ayuntamiento le está violando ese contrato, pero esa licitación ya no está vigente. Lo que se va a revisar por parte del Ayuntamiento es la procedencia de ese amparo. No sabemos con qué intención lo están haciendo. Yo me imagino que para ganar tiempo”, comentó.

Asimismo, señaló que de este amparo se notificó el pasado miércoles y únicamente viene firmado por el supuesto representante legal de esa empresa.

“Eso es lo que estamos revisando. Ellos argumentan de manera facciosa que está en riesgo la salud de la población, pero no lo acreditan. De cierta manera se quieren meter con el servicio que actualmente da PASA. Ese es un argumento, el otro tiene que ver con el contrato: alega que no lo dejan operar, pero hay que recordar que hay procesos legales.”

Antecedente

La licitación que OPEcología reclama se dio en el último semestre del 2012, era alcalde Zenén Xóchihua Enciso, de la cual resultó ganadora la propuesta representada en conjunto por Servicios Tecnología Ambiental, Oceanografía, Proactiva Medio Ambiente y Proactiva Medio Ambiente Tuxtla; sin embargo, por acuerdo de dichas empresas, OPEcología celebraría el contrato correspondiente y la operación de la concesión, pero esto no sucedió debido al incumplimiento de requisitos sujetos a un periodo máximo de 120 días hábiles. También Oceanografía se vio envuelta en escándalo.

A mediados de julio del 2016, autoridades municipales informaron que luego de años de litigio, el Tribunal Colegiado con sede en Mazatlán emitió un fallo a favor de OPEcología para que iniciara operaciones, juicio que comenzó a principio del 2013, pero tampoco pudo tomar el control de este servicio.

El 28 de febrero del 2017, la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa concedió a Promotora Ambiental de La Laguna la suspensión del acto impugnado por OPEcología, ordenando así que las cosas quedaran en el estado que guardaban, es decir, que la concesionaria siguiera realizando los servicios en tanto se resolviera dicho juicio, en virtud de que tiene un derecho adquirido desde 1996 prorrogado en el contrato que continúa vigente al día de hoy.

Por último, la funcionaria advirtió que este amparo se llevará hasta el Juzgado de Distrito a fin de que se esclarezca la situación.

Para entender...

Municipio y OPEcología quieren desbancar a PASA

La semana pasada se dio a conocer la intención del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno de relevar a PASA como responsable del servicio de recolección de basura para traer a OPEcología. Incluso, se mostró un camión para este servicio ya rotulado con los logos de la empresa y de la administración municipal, así como la limpieza de un gran terreno donde aparentemente se habilitará un relleno sanitario. OPEcología vio aliados con Chapman.

