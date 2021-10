Observaciones de Choix, Sinaloa fueron subsanadas: contadora del Ayuntamiento

Choix, Sinaloa.- Los supuestos “sobresueldos” que se dieron a conocer a funcionarios de primer nivel de Choix no son tal, es decir, sin pagos por conceptos que vienen especificados en la propia Ley, aseguró Francia Corrales.

Además, la contadora del Ayuntamiento del alteño municipio explicó que esa información ya se subsanó en el mes de marzo pasado y actualmente están en espera del último informe por parte de la propia Auditoría, el cual, podría entregarse la próxima semana.

“Casi me puedo atrever a asegurarte que todo eso está solventado y si no, si en caso de que no llegara a solventarse, se va a solventar, eso te lo puedo asegurar. Tenemos nuestros plazos que nos tienen que dar para contestar, por eso no me preocupa pero los resultados ya los vamos a tener la próxima semana y le vamos a seguir dando seguimiento hasta aclarar”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que no se trata de un sobresueldo, sino a compensaciones que están dentro de la legalidad y debidamente fundamentados reiterando que lo dado a conocer ya se encuentra solventado y si no es así, cuentan con la información y los respaldos necesarios para hacerlo.

“Es muy importante decir que no hay ningún sobresueldo, es muy distinto hablar de un sobre sueldo que es un concepto que no se porqué lo manejan porque no es algo extra, está dentro del concepto, está dentro de los conceptos de ley”, precisó.

Antecedente

En la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019 de Choix se detectó que el presidente municipal Omar Gill, regidores, síndico procurador, secretario del Ayuntamiento y oficial mayor tuvieron sobresueldos por dos millones 244 mil pesos, bajo la justificación de riesgo laboral.

La Auditoría Superior del Estado documentó que se carece de documentación justificativa del gasto de 235 mil 809 pesos por concepto de gastos de honorarios, aunado a la existencia de cuatro plazas laborales no previstas en el Presupuesto de Egresos por el orden de 151 mil 347 pesos.

Se detectaron que no cotizaron con tres proveedores, el gasto de 78 mil 590 pesos, por concepto de regalos el Día del Maestro, también reporta que se excedieron en el gasto con 581 mil, 821 pesos, en relación a sus ingresos, e incumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera, al no hacer pública su información financiera.

Asimismo, presentan pasivos sin fuente de pago por 4 millones 170 mil, 859 pesos y una mezcla de recursos de gasto corriente con los ingresos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y la omisión de información al SAT la cantidad de 918 mil, 216 pesos de ISR sobresueldos y el 90 por ciento de los contratos de obra pública, se adjudicó de manera directa.