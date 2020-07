Ocho comunidades de El Fuerte, Sinaloa sufren por la falta de agua

El Fuerte, Sinaloa.- Al menos ocho comunidades del municipio de El Fuerte siguen sufriendo por la falta de agua, a pesar de las lluvias que se han registrado durante los últimos días. Así lo confirmó Javier Soliz, gerente general de la Japaf, quien dijo que estas precipitaciones no han sido suficientes para aumentar el manto freático, por lo que las bombas instaladas en dichos asentamientos no han podido ser activadas.

Panorama

“Aunque ya se están generalizando las lluvias, todavía no tenemos una recuperación significativa en los pozos. Estamos revisando los que siguen muy bajos y que estamos ateniendo mediante pipas. Estamos dando recorridos esperando que se puedan recuperar y se pueda atender a la comunidad de manera normal”, comentó.

El funcionario fortense señaló que esperan que para la próxima semana se comience a ver una recuperación en los sistemas que permanecen con este sistema, aunque aclaró que esto pudiera ser si continúan las lluvias como hasta hoy.

“Se recuperaron dos de los 10 que teníamos con problemas, no son muchos, pero pues al menos tenemos dos menos. Los equipos los quitamos por protección para que no vaya alguien a quererlos echar a andar y se dañen al no tener agua suficiente, ahorita estamos haciendo el recorrido, si hay condiciones pues echamos a andar el equipo”.

Comunidades

Asimismo, el gerente de la Junta de Agua Potable de El Fuerte precisó que algunas de las comunidades a las que aún se les dota de agua mediante pipas son Chinobampo, El Reparito, San Lázaro, Tetaroba, Tetarobita, El Realito, El Cajón, El Canutillo y Vega.

“Ahorita es tarde para las necesidades que tenemos para surtir de agua porque entre más complicado se ponga, más difícil se nos pone a nosotros también, ya ahorita, como estoy diciendo, se están generalizando las lluvias y eso nos da esperanza de que todos estos sistemas puedan volver a la normalidad”, destacó.

