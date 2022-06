Ocho trabajadores del Hospital General de Los Mochis dan positivo a Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el momento, un total de 8 trabajadores del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” en Los Mochis se encuentran positivos a Covid-19, confirmó Luisa Reyna Armenta Ruiz.

La directora del nosocomio aclaró que este personal se encuentra en sus casas y con sintomatología leve pero con un monitoreo constante.

“Aquí no tenemos hospitalizado pero si tenemos personal contaminado y pacientes que ingresó por otra patología y salió positivo pero a más no ha llegado. Hicimos hace días pruebas y 8 salieron positivas, están en casa son con sintomatología leve, son becarios, trabajo social”, precisó.

La funcionaria estatal aclaró que el área Covid está habilitada al igual que el Triage; sin embargo, dijo que hasta el momento no hay pacientes contagiados de esta enfermedad.

“A nivel de consulta siguen llegando y sabemos que esto es generalizado sobre todo en las escuelas, en la contagio en niños. El área Covid está lista, siempre ha estado así, nunca ha estado estado no disponible, está lista para cualquier eventualidad pero no hay pacientes internados, no hemos tenido la necesidad pero estamos preparados. No tenemos hospitalizados pero sabemos que en todo el estado hay contagiados y que no somos el único estado”, abundó.

En ese sentido, señaló que aunque en las consultas han resultado personas con esta enfermedad, no ha habido necesidad de intervenirlos haciendo hincapié en que uno de los factores para que sean menores los síntomas, es la vacunación.

“El rango de edad es variado, no puedo decir algo específico. Yo creo que la vacuna es un factor importante para que estemos protegidos aparte las medidas que siempre se han tenido. Hablamos que tenemos unos tres meses sin pacientes Covid hospitalizados”, mencionó.