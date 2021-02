Oficina de Bienestar en Los Mochis pide a vecino que les deje meter una guía para determinar daño a la casa

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la denuncia de un vecino contiguo a la oficina de Bienestar en Los Mochis, quien acusó que la tubería de esta dependencia se reventó y causó daños a su baño, Arturo Velázquez, responsable de esta oficina, comentó que siempre han estado en la mejor disposición de solucionar el problema.

Dijo que están solicitando al vecino que les permita meter una guía de la oficina a su casa para determinar si el daño lo está causando la tubería de este inmueble, pero el vecino se ha negado.

“Le pedimos que nos permitiera meter una guía de nuestro inmueble hacia su casa y cuando empezamos a hacer esto, se opuso. Habla él que se necesita un perito, si la responsabilidad es nuestra, nosotros pagamos el perito, los honorarios del perito y el daño, pero no nos lo ha podido demostrar”, dijo.

Añadió que el vecino tiene algunos meses haciendo trabajos en su hogar, y personal que acudió a ver se dio cuenta que al estar remozando su casa destruyó la tubería.

Y no es responsabilidad del inmueble de nosotros”.

Arturo Velázquez agregó: “Lo primero que nos pidió el vecino fue que sondeáramos nuestro drenaje y contratamos una empresa privada. No se solucionó el problema al interior de su casa y después nos hizo saber que era una tubería entre las dos paredes. Rentamos un rotomartillo y corregimos un problema que el nos decía que se iba hacia su casa, que no le veíamos sentido, pero lo corregimos, y no era la tubería”.