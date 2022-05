¡Ojalá se nos cumpla ver a la ballena! El cetáceo sigue atrayendo visitantes a Topolobampo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La ballena que se encuentra desde hace 15 días en la bahía de Topolobampo, Ahome, sigue atrayendo cada vez más visitantes a este puerto, a pesar del accidente que se registró ayer sábado, al caer el cetáceo sobre una embarcación, la gente no tiene miedo y acuden con la esperanza de poder apreciar al animal.

Itzel Peralta y Jorge Medina llegaron hoy de Culiacán al puerto de Topolobampo con el único objetivo de tener suerte y ver al mamífero.

"Venimos de Culiacán a conocer a las ballenas, porque nunca nos ha tocado tener una avistamiento, pero ojalá se nos cumpla ver a la ballena, porque parece que no siempre se puede, y que no nos pase nada, (por lo sucedido ayer), pero no tenemos miedo, dicen que tienen todas las precauciones aquí. Venimos a vivir esta experiencia", dijo Itzel.

La joven dijo que también querían conocer al delfín el Pechocho, pero hoy fue imposible. "Ya nos dijeron que no se puede ahorita porque está en recuperación. Y pues a ver qué nos depara el destino. Venimos con toda la actitud".

Asimismo, Jorge, su acompañante, expresó que esperan tener suerte para poder ver a la ballena, pues a eso vinieron especialmente. "No tenemos miedo porque ellos están en su área natural, los que estamos invadiendo a ellos somos nosotros, solamente con precaución".

Al malecón de Topolobampo llegaron también visitantes de Monterrey y la Ciudad de México, quienes manifestaron que no tenían conocimiento de que se estuviera presentando el avistamiento de una ballena en la bahía, pero les hubiera gustado verla. Mencionaron que quedaron encantados con el paseo en lancha por la bahía.

"El repunte de visitantes y paseos en lancha ha estado un poquito más alto a raíz de la visita de la ballena, ha incrementado un 80 por ciento, estábamos a un 5O por ciento", comentó Lamec Dávalos.

El secretario de la cooperativa turística Los Marinos, mencionó que la gente acude a Topolobampo buscando el avistamiento de la ballena.

"La ballena ahorita ha atraído a la gente, y hemos estado visitándola, y ella haciendo sus acrobacias. Viene mucha gente de muchas partes de la República y localmente. Ahorita la gente local es la que más nos ha visitado".

Agregó que Capitanía de Puerto ya les había informado a los oresywofs turísticos sobre las medidas que se tienen que tomar referente a la ballena, pero que lamentablemente una embarcación particular se acercó demasiado y sucedió el accidente de ayer.

"Es gente particular, que no tiene conocimiento, que no ha sabido cómo llevar la ballena, y pues ahí estuvo el resultado de ayer, se le pegó mucho a la ballena y ella pegó el salto, cómo anda alegre comiendo, y le cayó encima".

Añadió que anteriormente acudió personal de Profepa para visitar al Pechocho y le tocó presenciar el avistamiento de la ballena, quienes les pidieron que le tuvieran el respeto de darle su distancia y no acosarla.

En cuanto al delfín el Pechocho, informó que ya está recuperado y que nada más están esperando la orden de Capitanía o de Profepa para que les permitan entrar a visitar al delfín.