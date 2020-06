Olvidan la sana distancia en camiones urbanos de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de los constantes llamados de prevención al sector del transporte público, la realidad es que muchos de los concesionarios no acatan la disposición de respetar la sana distancia entre los pasajeros.

Tal es el caso del camión marcado con el número 66 de la ruta Las Flores-Los Ángeles en Los Mochis que ayer registró un exceso de pasaje sin que ningún inspector pudiera tomar acciones, esto como parte de la campaña para combatir y evitar contagios del Covid-19.

Denuncia ciudadana

Melucina Estrada, vecina de esta ciudad, denunció ante EL DEBATE que ayer por la tarde fue un martirio poder trasladarse hasta su casa, pues la unidad de transporte urbano iba completamente llena, esto aun cuando había señalamiento en los asientos sobre “la sana distancia”.

La vecina de Los Mochis comentó que después de permanecer por más de una hora en la parada de camiones ubicada en Obregón y Zaragoza no le quedó más remedio que abordar esta unidad repleta, pues todas las que pasaron en ese lapso de tiempo iban igual.

“El camión tenía marcados los asientos con eso de la sana distancia, hay que decirlo, pero yo creo que es tanta la demanda que al final pues no la respetan y es que son muy pocos los camiones que andan trabajando más en mi ruta. A mí se me complica mucho moverme, estuve como una hora esperando a que pasara un camión menos lleno, pero nunca pasó y pues me tuve que subir a ese”, señaló.

Llenos totales. De acuerdo a una usuaria del transporte urbano en el camión 66 hasta menores de edad iban a bordo, exponiéndose. Foto: EL DEBATE

De igual forma, comentó que desde esa parada de la Zona 30, el camión ya se llenó generando molestia entre todos los usuarios que aunque reconocieron que estaban haciendo mal al subirse a un camión lleno de personas, no les quedaba otra opción.

“No respetan los asientos que deben de ir vacíos, pero después de esperar una hora el camión prefieren irse parados arriesgándose con tal de llegar luego a sus casas. Preguntamos al checador, nos dijo que todos los camiones estaban ocupados, pero nosotros no tenemos la culpa, se supone que hay una autoridad que debe vigilar que se cumplan las nuevas normas de la sana distancia, digo, si es que quieren evitar más contagios”.

Operativo. Protección Civil de la zona norte implementó un operativo en el transporte de la maquiladora Contec. Foto: EL DEBATE

Camión de empleados

Mientras tanto, la Coordinación de Protección Civil en la zona norte del estado junto con el personal de la Delegación del Trabajo y Previsión Social realizaron ayer por la tarde un operativo sorpresa en la salida de la jornada laboral de la maquiladora Contec.

Al respecto, Omar Mendoza, responsable de PC, informó que esta jornada dio como resultado el detectar varios camiones que llevaban a más personas de las permitidas, no obedeciendo la sana distancia.

“Encontramos áreas de oportunidad en los camiones, algunos sí venían con personas de más. Mañana (hoy) vamos a trabajar junto con la empresa para apoyarlos a que se adapten a la nueva normalidad, ahorita por lo pronto ya les dejamos varias recomendaciones, estaremos varios días con estos operativos”, abundó.

El funcionario estatal mencionó que la intención es enfocarse en estas acciones a fin de evitar una proliferación de casos.

Revisión. A fin de verificar que las condiciones laborales sean las correctas durante esta contingencia, fue revisada una maquila. Foto: EL DEBATE

También te puede interesar:

Club Rotario de Los Mochis entrega cubrebocas a hospitales de Los Mochis

Urge implementar Remedios Solidarios ante pérdida de empleo: Coparmex Los Mochis

Visitas al penal de Goros 2 de Ahome siguen suspendidas por pandemia de Covid-19