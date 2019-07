Operan a Óscar sin costo en el Hospital General de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La historia de Óscar Arturo Campos Berrelleza es maravillosa e inspiradora porque demuestra la bondad que abunda en los corazones de la gente.

Este pequeño nació con labio leporino y paladar hendido, defectos congénitos que provocan dificultad para comer y hablar.

Su madre, María del Consuelo Berrelleza Serrano, trabaja en una estancia para adultos mayores, mientras su esposo se gana la vida como vigilante. Por falta de recursos no podían costear las intervenciones quirúrgicas que Óscar requería para sanar sus padecimientos.

Lo operaron de labio leporino durante una jornada de cirugías gratuitas que el sistema DIF Sinaloa llevó a cabo en el Hospital Naval de Mazatlán. Meses después sus padres pidieron ayuda a la sociedad a través de el periódico El DEBATE, para reunir más de 50 mil pesos y solventar una cirugía reconstructiva de paladar hendido.

Solidaridad

Fue entonces cuando un cirujano plástico de Los Mochis, conmovido por la historia de Óscar y motivado por su voluntad de ayudar, se ofreció a operarlo sin costo para transformar su vida. Necesitaba un hospital para realizar la intervención y un buen amigo lo ayudó a concretar su noble causa.

“El doctor Alejandro Porras me contactó y me platicó de este caso, él andaba cotizando en diferentes hospitales; por la confianza que le tengo al director del Hospital General de Los Mochis, me comprometí a hacer todo lo posible para que la cirugía de Óscar se realizara en este hospital, y sin dudarlo el doctor Sergio Loza nos abrió las puertas para operar sin costo”, expresó Luis Pablo Ursisichi Luna, subdirector del turno nocturno del Hospital General de Los Mochis.

El nosocomio prestó sus instalaciones, y sin dudarlo médicos y enfermeras se sumaron a la causa sabiendo que su labor no sería retribuida económicamente.

“Nos enteramos del caso de Óscar por la nota que publicó EL DEBATE, y cuando el doctor Ursisichi nos planteó la intención del doctor Porras de operarlo sin costo, nosotros tenemos la indicación del secretario de Salud, Efrén Encinas, de apoyar todas las causas que podamos resolver, y al ver ese entusiasmo y ese altruismo de los doctores, empezamos con la logística para programar la cirugía de Óscar”, puntualizó Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis.

Altruismo. El cirujano plástico Alejandro Porras, el maxilofaxial José Carlos Villalobos y el anestesiólogo Ignacio López Carlón sumaron voluntades con todo el personal del Hospital General de Los Mochis para operar a Óscar. Foto: EL DEBATE

Lo operaron sin costo

El sábado 20 de julio, el cirujano plástico Alejandro Porras, el maxilofaxial José Carlos Villalobos y el anestesiólogo Ignacio López Carlón sumaron voluntades con todo el personal del Hospital General de Los Mochis para transformar la vida de Óscar. Permanecieron más de cuatro horas en un quirófano para realizar la sorprendente hazaña.

“Se le realizó una palatoplastía, fue una cirugía larga, duró más de cuatro horas; el paladar blando y duro estaban muy separados, pero afortunadamente todo salió muy bien y la evolución de Óscar fue muy buena. El 23 de julio se fue de alta nuestro pacientito para reincorporarse con su familia justamente en el Día del Paladar Hendido”.

Voluntad. El Hospital General de Los Mochis prestó sus instalaciones, y sin dudarlo, médicos y enfermeras se sumaron a la causa sabiendo que su labor no sería retribuida económicamente. Foto: EL DEBATE

La mejor noticia

La operación de Óscar llegó de manera inesperada para llenar de alegría los corazones de su familia; su madre María del Consuelo recuerda con nostalgia el día que recibió la mejor noticia de su vida.

“Yo estaba en el trabajo, me sonó el teléfono y era el doctor Alejandro Porras Ruiz, me dijo: soy un cirujano plástico y quiero operar a tu bebé de manera gratuita, no te voy a cobrar ni siquiera un peso. Nos atendió como 4 veces en su clínica particular sin costo, y me dio la noticia de que iban a operar a mi hijo en el Hospital General”.

El agradecimiento hacia todos los que hicieron posible la operación de su hijo será eterno.

“Mis lágrimas son de felicidad, no tengo palabras para agradecer a los ángeles que nos ayudaron. Antes de entrar a cirugía, Óscar me tranquilizó con un ‘te amo, mamá’, y después de su cirugía lo escuché hablando con su hermanito, le decía: hermano, te amo, pero ya con una “r” marcada, ya la pudo pronunciar, fue lo más bonito”.

Cirugía. El 20 de julio se le realizó una palatoplastía, la cirugía duró más de cuatro horas; el paladar blando y duro estaban muy separados. Foto: EL DEBATE

Agradecimientos

La tierna historia de Óscar sacudió corazones y en instantes personas de buena voluntad se comunicaron con su madre para apoyarlo.

“Gracias a EL DEBATE porque fueron el primer puente para que la ayuda llegara: cuando publicaron la nota mucha gente nos empezó a ayudar. Fue un total apoyo de la ciudadanía, hay una persona de una birriería que desde que leyó la nota, no dejó de ayudarlo”.

Después de dos años, los defectos congénitos de Óscar desaparecieron y una enorme sonrisa se dibujó en su rostro en señal de victoria.