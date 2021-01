Opinión del presidente de Canirac Los Mochis no representa a restauranteros: Jesús Fierro

Los Mochis, Sinaloa.- El gremio restaurantero de Los Mochis se pronunció en contra de las declaraciones que hiciera el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Los Mochis, Alejandro Félix Limón, en favor de un político con aspiraciones a la alcaldía del municipio de Ahome.

Los restauranteros, afiliados y no afiliados a la cámara, hicieron un exhorto al representante del gremio para pedir mesura en sus declaraciones, puesto que su opinión no representa a la totalidad de los empresarios restauranteros.

Inconformidad

Jesús Fierro Navarrete, consejero de Canirac Los Mochis, mencionó que más de diez restauranteros se acercaron a él como miembro de esta organización para expresar su inconformidad por las declaraciones del presidente de la cámara. (Puedes leer: Respaldan aspiraciones de Bernardino Antelo Esper para la alcaldía de Ahome).

“En lo personal me parece una opinión tanto desafortunada, ya que, si bien es cierto que él representa a un gremio, no es la voz del gremio en general; él tendrá sus simpatías y se respetan, pero no es el sentir de todos los restauranteros. Algunos compañeros restauranteros hablaron conmigo externando su inconformidad y si él tiene intereses políticos o algún pariente cercano, que deje el puesto y se ponga a hacer política, pero que no inmiscuya a la cámara haciendo caravana con sombrero ajeno”, expresó.

Opinión personal

El empresario restaurantero dijo que las declaraciones de Félix Limón pueden ser de manera personal y se respetan, dijo, pero debe tomar en cuenta también la investidura como representante del gremio y respetar a los afiliados a la cámara.

“Pedirle que sea mesurado en sus declaraciones, sobre todo en la política, tiempos traen tiempos. La cámara no puede ser apartidista siempre, aunque debería, pero bien, no son tiempos de andar perfilándose hacia uno u otro lado, son tiempos en que él como presidente debe ver por los restaurantes por los tiempos que hemos pasado por la pandemia.”

Fierro Navarrete reconoció el trabajo que ha realizado Félix Limón al frente de Canirac Los Mochis y las gestiones que ha hecho, sobre todo en este año, en beneficio de los agremiados para sobrellevar un poco el daño provocado por la pandemia; sin embargo, dijo, se equivocó con esa declaración y debe reconocerlo.

Para entender...

Respaldan aspiraciones de Bernardino Antelo

En declaraciones vertidas el pasado 7 de enero, el presidente de Canirac, Alejandro Félix Limón, mostró su apoyo a las aspiraciones del también empresario Bernardino Antelo Esper, para contender por la candidatura a la alcaldía del municipio de Ahome.

En sus declaraciones, el restaurantero dijo que lo considera una persona incluyente y con visión de desarrollo. Ante esto, el gremio restaurantero pide mesura en sus declaraciones.