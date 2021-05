Oposición promueve noticias falsas para disfrazar su violación a leyes electorales en Sinaloa: PRI

Los Mochis, Sinaloa. - La falsa noticia sobre la presencia de un funcionario de gobierno del estado en una de las reuniones de organización de la Alianza Va Por Sinaloa, fue tomada como bandera parte de Morena para disfrazar la constante y sistemática violación a las leyes electorales y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Carlos Corona León, delegado del Comité Directivo Estatal del PRI en Ahome, señaló que Morena promueve esa información falsa para desvirtuar su participación evidente, deliberada, engañosa, ilegal y retadora de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Ahome, a favor de los candidatos de su partido.

En nuestras reuniones no ha existido ninguna violación a ninguna ley”, subrayó.

El delegado priista señaló que la alianza PRI-PAN-PRD se conduce en el municipio de Ahome y en todo Sinaloa con apego total a las leyes que marcan el proceso electoral y que, en el caso de Álvaro Ruelas, exfuncionario de gobierno, es un priista reconocido, militante que no ocupa ningún cargo ni función dentro de la estrategia dentro del Partido Revolucionario Institucional.

No hay nada que decir, en el caso de Álvaro Ruelas todos sabemos que es un exfuncionario público, ya se dio a conocer, no incurrió en un acto ilícito, además no forma parte de ninguna estrategia que tenga que ver con el partido, es un militante mas pero no ocupa cargo ni comisión del partido”, apuntó.

Lo que sí es cierto, afirmó la oposición ya demostró el tamaño del miedo que le tienen a la alianza Va por Sinaloa y a sus candidatos, que se cuelga de noticias falsas para atraer la atención de la ciudadanía.

Por eso nos andan persiguiendo todos los días, por eso nos andan tumbado la propaganda y haciendo proselitismo a favor de morena, así de ese tamaño es el miedo”, puntualizó.