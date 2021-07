Organismos empresariales de Los Mochis apuestan a la conciencia social para evitar Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El sector empresarial de Los Mochis mostró preocupación por el alto número de contagios de Covid-19 en Ahome y el temor de que haya una nueva recesión económica con el paro de actividades.

Sin embargo, Héctor Ibarra, presidente de Canacintra, delegación Los Mochis, manifestó que le apuestan a la conciencia social para evitar que los casos de esta enfermedad vayan en ascenso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Esto no se va a resolver por cerrar 15 días, esto no se va a resolver por cerrar playas, lo tenemos que resolver por responsabilidad social, por conciencia".

Leer más: Solo hoy se aplicará segunda dosis de la vacuna Pfizer a todos los pendientes en Ahome

Añadió que se tiene que seguir trabajando con las medidas sanitarias, pero que a la vez las autoridades se tienen que enfocar en las actividades masivas.

Expuso que tampoco se pueden restringir áreas abiertas tan drásticamente como se han hecho en otras ocasiones y los últimos días por parte de las autoridades municipales como el cierre de los espacios públicos este fin de semana.

"Son medidas buenas, no son malas, pero realmente es una responsabilidad de cada quien. No podemos estar cada momento que haya un repunte restringiendo accesos, restringiendo áreas abiertas como playas y parques, si realmente en muchos de los casos es lo que necesitamos, estar en áreas abiertas, pero con las medidas, que no haya saturación, en esa parte es donde hay que ser estrictos".

El presidente de la cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Los Mochis mencionó que lo principal es la concientización ciudadana para que las personas acaten las medidas sanitarias, pero que habrá casos en los que las autoridades tendrán que implementar sanciones en casos donde las faltas sean recurrentes y se ponga en riesgo a la demás gente del entorno.

Los empresarios esperan que la ciudadanía acate las medidas sanitarias. Foto: Javier Padilla/ Debate

En cuanto a la petición en redes sociales de que se cierren por 15 días antros, bares y centros para bajar los contagios de Covid-19 en Ahome, dijo que no están de acuerdo en afectar a ningún sector.

"No es por ahí, lo que pensamos que pudiera funcionar más que el cierre total es que realmente se hagan medidas sanitarias y de acceso y capacidad, en cuanto a horarios también, porque hay cierto horario, en cuanto a los bares es muy complejo porque a eso vas a pasar el rato, a echarte una copa y en el tema relajamiento se te va olvidando el tema de seguridad sanitaria, a lo mejor recortar horarios y sobre todo estar muy atentos a la cuestión de los espacios si son abiertos o cerrados y la aglomeración de la gente".

Por su parte, José Ramos, presidente de Coparmex Los Mochis, comentó que es muy importante la conciencia de la ciudadanía, pero sobre todo que tenga información clara y precisa de la realidad que se está viviendo en Sinaloa con la tercera ola de Covid-19.

Leer más: La necesidad de la vida nos hace aprender: Don Fortunato acumula experiencias con su trabajo en Los Mochis

"Porque si bien es cierto, aplicar medidas de sanciones no es algo que nos guste, definitivamente no nos gusta, pero creo que son necesarias, que cuando tengamos ciudadanos o empresas que no están cumpliendo de manera correcta con todos los protocolos, pues que se les llame la atención, y si insisten en no cumplirlas, pues que se tomen medidas, ya sea de multas o de clausura de negocios".

Pero aclaró que sea solamente los casos donde no haya una conciencia clara y precisa.

Bandera blanca en vacunación

Síguenos en