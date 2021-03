Organismos empresariales piden un pronunciamiento de AMLO con respecto a la planta de fertilizantes

Los Mochis, Sinaloa.- Los organismos empresariales de Los Mochis respaldan el proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dé un pronunciamiento al respecto, ya sea positivo o negativo, pero que acabe con la incertidumbre.

José Ramos, presidente de Coparmex Los Mochis, expuso que existe una preocupación importante sobre este proyecto porque ya son 8 años de esfuerzo, de lucha y muchos millones de dólares perdidos, y que buscarán un pronunciamiento del presidente a través de la Secretaría de Economía.

"Y la verdad es que como intercamaral lo que vamos a buscar es que podamos llegar a la presidencia de la República a través de la secretaria de economía, Tatiana Clouthier, porque necesitamos que el presidente se pronuncie y necesitamos una pronunciación en el sentido positivo o negativo pero necesitamos que se pronuncie y queden fechas para efecto de la consulta popular", dijo.

Cuestionado sobre que Tatiana Clouthier se mostraba a favor del grupo que está en contra de este proyecto, mencionó:

"Sí sabemos que Tatiana en su momento hizo declaraciones en contra, pero también sabemos que ya se le explicó más ampliamente el proyecto, ya tiene otro datos importantes, y aunque no lo ha dicho abiertamente, creo que su percepción ha cambiado".

Añadió que quieren apoyar como intercamaral en la medida de sus posibilidades, pero que ya haya un pronunciamiento presidencial para que el proyecto camine.

Asimismo, Marte Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), expuso que mientras este proyecto no esté autorizado no deja de ser un riesgo de que no se dé.

Comentó que sería dejar ir de las manos una grandísima oportunidad como detonante de desarrollo para la región del norte de Sinaloa.

Arturo Moya, director general de GPO/Foto: Debate

"Es algo que nos importa mucho a nosotros como intercamaral que representamos a los diferentes sectores productivos de la región, y que tiene mucho que ver con todos nosotros. Yo en lo personal soy alguien plenamente convencido de las bondades y beneficios que este proyecto representa para la región".

Héctor Ibarra, presidente de Canacintra Los Mochis, comentó que la incertidumbre es lo que más está agotando en este momento.

Nosotros como organismos tenemos que darle para adelante. Le estamos apostando a un proyecto que llegó afortunadamente y no podemos seguirle poniendo trabas.

Por el mismo tenor Canirac y Canaco Los Mochis se mostraron a favor de que este proyecto se pueda instalar.

Directivos de GPO se reunieron hoy con el sector productivo en la intercamaral para platicar detalladamente sobre las bondades de desarrollo que traerá este proyecto para la región.

Arturo Moya, director general de GPO, dijo que tienen un par de asuntos por arreglar como la consulta popular ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto del año pasado.

"Que nosotros recibimos con beneplácito, para nosotros no pueden ser mejores noticias que esa consulta ordenada, eso nos va a dar la oportunidad de legitimar nuestro proyecto".

Añadió que están esperando que el presidente dé las instrucciones correspondientes para ello.

Esperamos que ya se pueda llevar a cabo a la brevedad posible porque ese es el gran pendiente que tenemos para poder iniciar la construcción.

Agregó que también falta la consulta indígena ordenada por el juez sexto hace un par de semanas a la Semarnat.

Nosotros respetamos las leyes y si el señor juez ordena la consulta, nosotros no tenemos otra más que acatarla.