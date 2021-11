Organismos sociales y empresariales dan voto de confianza a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Organismos sociales y empresariales de Sinaloa dan voto de confianza y expresan tener buenas expectativas de la Administración estatal que encabeza Rubén Rocha Moya en la entidad.

En este sentido, Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, destacó que como en cada nueva Administración se espera que sea positiva y para ello, dijo, le dan a Rubén Rocha Moya el beneficio de la duda, cuando menos los primeros tres o seis meses, con el objeto de ver si realmente cumplen con las expectativas y con los programas y las promesas que se hicieron en campaña.

“Creo que es importante no juzgar a priori, sino esperar resultados, por ello nosotros siempre en todas las Administraciones estatales o municipales damos el beneficio de la duda, esperando resultados, sobre todo, en transparencia y rendición de cuentas”.

Asimismo, dijo que este organismo civil presenta propuestas que consideran que los Gobiernos deben llevar a cabo, “y ya empezamos haciendo propuestas al Gobierno del Estado y al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, donde tenemos ya una propuesta con relación a la Junta de Agua Potable y esperamos poder reunirnos con él para entonces entregarle esas propuestas que tenemos”.

En el mismo sentido, la oficial tercera de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome y presidenta de la Asociación Civil Oficiales de Cambio, Dignora Valdez López, dijo que esta Administración habla de un Gobierno de cambio y de total apoyo a la mujer, pero eso se reflejará en los siguientes meses, “esperemos que sí haya más apertura para solucionar las problemáticas que se presentan en materia de género”.

Empresarios

Sobre el gabinete recién nombrado por el gobernador Rubén Rocha Moya, el presidente de Coparmex Los Mochis, José de Jesús Ramos Ortiz, dijo que en el papel curricular dan impresión de ser personas capaces y con espíritu de servicio, sin embargo, destacó, no debemos confiarnos y, en su momento, hay que exigirles como ciudadanos que su desempeño sea muy eficiente.

“Hay que darles el beneficio de la duda y, de antemano, les decimos que el sector empresarial los apoyará para coadyuvar con ellos para beneficio de Sinaloa y sus ciudadanos”.

Asimismo, dijo que el sector empresarial ha expresado dudas ante el nombramiento de Jaime Montes Salas en la Secretaría de Agricultura, pues como delegado del Gobierno federal en Sinaloa, agregó, no se observó que apoyara al sector primario de manera positiva, “pondremos especial atención a este puesto y a su desempeño”.

Ramos Ortiz destacó que falta conocer a la totalidad de los funcionarios de segundo y tercer nivel que acompañarán a los secretarios “que esperemos que sean personas con capacidades profesionales para el puesto y la honorabilidad que esperamos de ellos”.

Dudas

En contraparte, Brenda Látigo, presidenta de Paso Firme, dijo que si el Gobierno de Rubén Rocha Moya va a continuar con la misma forma de trabajo de Morena y de López Obrador, no se augura mucho éxito, porque están dejando de lado el trabajo en equipo que tiene que hacer la ciudadanía con Gobierno.

Señaló que las organizaciones civiles nacen precisamente por esta falta de trabajo que llenan todos estos huecos que quedan vacíos dentro del trabajo social que un Gobierno debe hacer.

La también consejera de la Junta de Asistencia Privada en Sinaloa y consejera a nivel nacional ante el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión destacó no estar de acuerdo en la forma en como se da el dinero.

“A los Gobiernos se les elige porque queremos nuestro país con un buen desarrollo, con bienestar, con equidad y no se puede dar bienestar y equidad con limosnas ni con aquello que cada uno con el trabajo debe de sacar adelante, tienen que promover a los ciudadanos, a tu país, a que sean emprendedores, trabajadores y que tu país tenga oportunidades reales y al alcance de todos, del que tiene y del que no, entonces, eso no lo estamos viendo en este Gobierno. Si seguimos con la misma línea, definitivamente no vamos a salir del hoyo en el que estamos. La gente no quiere limosna, quiere accesibilidad universal, quiere oportunidades”.

Destacó que el trabajo que realiza la Asociación Civil Paso Firme antes se hacía con Sedesol y se tendría que estar haciendo con Bienestar, pero se han cerrado las puertas, “se han cerrado las puertas donde, sin ningún beneficio ni paga, trabajábamos y nos responsabilizábamos por que la discapacidad tuviera oportunidades y equidad, pero no apoyan ni dejan apoyar”.