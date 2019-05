Organizaciones campesinas bloquean la Degollado y toman el INPI 

Los Mochis, Sinaloa.- Integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), bloquearon la calle Degollado y tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblo Indígenas(INPI), antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en demanda a las de más de cien propuestas de proyectos productivos que presentaron en la institución, y de los cuales no han tenido respuesta.

Silverio Díaz Ramón, secretario estatal en Sinaloa de la UNTA, mencionó que las autoridades no le han dado continuidad ni seriedad en atender estos temas.

Foto: EL DEBATE

"Ya pasó el tiempo suficiente desde que inició la nueva administración, ya van cinco meses en lo que va del año y a la fecha debió haberse supervisado en campo las diferentes propuestas, sin embargo, no ha sucedido así, las autoridades no le han dado la importancia que debe de tener y aparte se ha negado al diálogo", dijo.

Agregó que el titular a nivel nacional del INPI, Abel Forregino, se ha mostrado con una total arrogancia de no querer atender el diálogo.

Cuando él viene de extracción de los pueblos indígenas, pero cambia mucho el papel cuando asumen como funcionario público, y no han querido trato ni diálogo, por lo tanto decidimos cerrar todas las instalaciones a nivel nacional".

Expuso que las delegaciones del INPI están tomadas en los 31 estados desde el día de ayer por la mañana y que hasta el momento, nadie se ha acercado para entablar un diálogo ni a nivel nacional ni estatal.

"Hasta ahorita no se ha dialogado con nadie ni a nivel nacional ni aquí desde el día de ayer que arribamos. En el caso de aquí no hay nadie que represente o tome decisión. No se presentó nadie a trabajar. Aquí tiene que intervenir el coordinador de los programas federales, que es el representante al Gobierno Federal, porque si no hay ningún titular aquí, pues no se puede dialogar", comentó.

Agregó que van a permanecer con la toma y el bloqueo hasta el día que sea necesario.

Nosotros vamos a continuar. Muchas veces le apuestan al desgaste que nos retiremos, sin embargo, no lo vamos a hacer, venimos en una lucha muy firme a demandar y a exigir, sostuvo.

Foto: EL DEBATE

Por último, manifestó que los funcionarios que el presidente de la República nombró para los diferentes cargos en la Secretaría, no están correspondiendo a la actitud que debe ser el trato con la ciudadanía.

"El presidente los tiene que meter en cintura, si no quiere la confrontación con sus áreas, con sus secretarías o si realmente quiere un diálogo con la sociedad, porque de otro modo, pues le van a apostar al enojo, al desgaste de los funcionarios, al rechazo igual que se ha generado porque no tienen una actitud de atención hacia la ciudadanía, están con una total soberbia de no querer atender".