Organizan el policlaus 2019 en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El acopio de juguetes ya inició para lo que será el evento denominado Policlaus 2019, que se realizará el próximo 24 de diciembre y donde los agentes de la Policía Municipal de Ahome, entregarán los presentes a los niños más necesitados de las colonias y sindicaturas.

Como cada año, los agentes recolectan juguetes para los niños del municipio de Ahome, que se encuentran en situación de pobreza y cuyos padres no podrán regalarles en esta nochebuena; ellos buscan dibujar una sonrisa en sus rostros.

La invitación a sumares a esta noble causa, también es para funcionarios y regidores del Ayuntamiento de Ahome. Se busca que donen un juguete nuevo, solamente se pide que no sea bélico (pistolas, rifles, cañones, etc) y que no usen pilas.

En esta ocasión, el centro de acopio de juguetes ya está abierto y como cada año es en el Departamento de Profesionalización ubicado en Tránsito Municipal, ubicada en bulevares Macario Gaxiola y Centenario, con horarios de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 13:00 horas.

Los centros de acopio están abiertos; la recepción, en el departamento de Profesionalización. Cortesía

El Policlaus montado en su cuatrimoto vestida de reno, encabezará la caravana de patrullas que transportarán los juguetes y regalos, para recorrer las calles de las colonias y barrios, donde habitan los niños y niñas de escasos recursos.