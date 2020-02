Órgano Interno de Control empieza investigación contra Paúl Corona

Los Mochis, Sinaloa.- A partir del conocimiento público de la denuncia por conflicto de interés contra el director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona, quien aparece como proveedor del Ayuntamiento de Ahome, el Órgano Interno de Control empezó una investigación del caso.

Pável Castro, director del Órgano Interno de Control, en presencia del presidente Billy Chapman, quien convocó a conferencia de prensa para hablar de dos ejes para su gobierno: desarrollo económico y combate a la corrupción, explicó que con esos datos que entregó Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa iniciaron una nueva investigación.

“El año pasado se inició una investigación que fue oficiosa, no fue por parte de la Sindicatura de Procuración. Esta investigación atendía supuestos distintos a los que hoy se comentan. Quiero decirles que a partir del conocimiento público de estos datos, iniciamos una nueva investigación a partir del día de ayer (lunes).”

Señaló que el Órgano Interno de Control no puede aventurarse a señalar a priori, pero dijo que “sí puede decir que con motivo de la denuncia ciudadana se inició una investigación que nada tiene que ver con la anterior investigación”.

Como se informó ayer, el lunes Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, denunció pública y documentalmente que Paúl Corona es beneficiado con recursos municipales, al aparecer como proveedor mediante la empresa Compra Total, S.A. de C.V. Los pagos los realiza a su esposa, cuñado y suegro. La sociedad comercial con el funcionario del Ayuntamiento lo demuestra con el documento del Registro Público de Comercio.

Minimizan

En la misma rueda de prensa, el alcalde y los funcionarios involucrados minimizaron la denuncia presentada por Guillermo Padilla.

Muy titubeantes ante las preguntas de los reporteros, cada uno de los funcionarios habló.

La tesorera, Ana Elizabeth Ayala Leyva, quien es denunciada por omisión, sólo se limitó a decir que su área únicamente entrega los cheques a los proveedores.

“En el área de Tesorería se realizan los pagos a los proveedores y como tal su nombre (Paul Corona) no aparece. En la Tesorería se realizan los pagos y en las diferentes direcciones se establecen la integración del expediente. Nosotros no estamos ubicados en el supuesto.”

En ese sentido, sostuvo que hasta que no se dictamine sobre este señalamiento, el municipio tiene que cumplir con los pendientes, es decir, continuará pagándole por sus servicios a Compra Total, a nombre de la esposa del funcionario, Nora Icela Millán.

“Esta administración está abierta a los órganos revisivos para que ellos con sus facultades determinen la correcta o incorrecta aplicación de los recursos. Al momento tenemos abiertas cinco auditorías en particular para el área de Tesorería y no hemos recibido resultados.”

Minimiza denuncia

Antes de la conferencia de prensa, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, minimizó el señalamiento que se hizo en contra de uno de sus funcionarios.

Entrevistado al respecto, el funcionario solo se limitó a decir que hay voces como la de Guillermo Padilla Montiel que no merecen su atención.

“Hay algunas voces que no merecen absolutamente ninguna atención de parte del presidente municipal, pues estoy muy ocupado atendiendo las verdaderas necesidades y rezagos del municipio de Ahome y creo que esta (Guillermo Padilla) es una de las tantas voces que tú mencionas”, indicó”.

Sin embargo, dijo que su equipo sabe que una de las reglas es que deben trabajar en total apego a la legalidad; de lo contrario, tomaría acciones como el cese de quien se compruebe en actos indebidos.

“Mis compañeros de Verdadera Integración Ciudadana que estuvieron en el tiempo electoral cercanos a mí saben mi discurso, saben de las consecuencias graves, que yo no habría de dar a ninguno de ellos una segunda oportunidad de colaborar conmigo y así he actuado desde el inicio de mi administración municipal, por eso hay varios compañeros fuera de la administración municipal”.

Al final de la conferencia, dijo que estará con los ahomenses hasta el último día de su mandato.

Oficializan denuncia

Con el propósito de que se finquen responsabilidades, la mañana de ayer martes, Guillermo Padilla Montiel interpuso ante la Sindicatura de Procuración la denuncia formal en contra de Paúl Corona.

Al respecto, el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia dijo que también van incluidos funcionarios como Ana Elizabeth Ayala, tesorera; Noé Molina, director de Egresos; Pável Castro, director del Órgano Interno de Control, y Gilberto Estrada Barrón, director de Administración, por complicidad en el supuesto conflicto de interés al aparecer una empresa propiedad de Paúl Corona como proveedora del municipio.

Guillermo Padilla presenta la denuncia ante la Sindicatura. Foto: EL DEBATE

“Lo que estamos haciendo es hacer la denuncia ante la síndica procuradora porque además la vamos a llevar al Congreso esta misma denuncia para ver qué van hacer ellos los diputados, porque el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador está en una campaña permanente contra la corrupción y parece ser que el Congreso no le ha caído el veinte de que ellos son los que deben estar al pendiente, no sólo legislar, sino al pendiente de las denuncias que presentamos los ciudadanos por actos de corrupción”, indicó.

De igual forma, comentó que podría ser este jueves cuando se presente la misma denuncia ante el Congreso con la esperanza de que en esta ocasión, los legisladores tomen con seriedad y responsabilidad los pronunciamientos en contra de funcionarios.

“Queremos que el Congreso se ponga las pilas y haga lo que tenga que hacer y lo que ordena López Obrador: un ataque frontal contra la corrupción. Ya es hora de que realmente ellos se pongan las pilas y actúen conforme al ejemplo que está poniendo el presidente de México”, dijo Padilla.

Fincan responsabilidad a 3 exfuncionarios por supuesto desvío de recursos

El municipio de Ahome remitió ante la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa del Estado el caso de posible desvío de recursos de tres exfuncionarios en dos programas de Didesol correspondiente al periodo 2017-2018.

Durante una rueda de prensa, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno explicó que se trata de mal uso de poco más de 2 millones de pesos provenientes del programa de Estímulos a la Educación Básica y del Empleo Temporal.

“Con fecha 17 enero del 2020, el Órgano Interno de manera oficiosa solicitó un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de tres exfuncionarios municipales a quienes se les atribuyó conducta grave de desvío de recursos. Por circunstancias legales me debo guardar la identidad de los implicados para no vulnerar ninguna disposición que pudiera afectar el procedimiento sancionador.”

Explicó que el 22 de enero de 2020 se admitió tal solicitud y se ordenó emplazar a los presuntos responsables para el día 19 de febrero pasado para el desahogo de la audiencia inicial y presentar los alegatos. Sobre el programa de Empleo Temporal, que consistió en repartir entre la comunidad pesquera 2.4 millones de pesos para compra de materiales utilizados en sus labores y trabajos, de los 900 beneficiados, al menos 180 no fueron localizados.

Para entender...

Piden cese de 5 funcionarios del Ayuntamiento de Ahome

Por caer en conflicto de intereses al ser funcionario y proveedor de la comuna ahomense y omisión de las áreas que tienen que ver con las compras, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa pidió la destitución de cinco funcionarios de primer nivel de Billy Chapman.

Guillermo Padilla Montiel, presidente de la organización ciudadana, acusó al actual director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona Castro, de beneficiarse con recursos del Ayuntamiento al ser proveedor a través de una empresa denominada Compra Total, SA de CV, que está a nombre de su esposa y que proporciona servicios tecnológicos, papelería y artículos de oficina a la comuna. A otros 4 funcionarios por omisión.

VERSUS

Investigan a Paúl Corona, director de Unidad de Inversión

Desde el año pasado se interpuso la denuncia: Angelina Valenzuela

“No sucede nada aún teniendo los elementos. Hemos visto un Órgano omiso, que no hace las investigaciones correspondientes, no hemos visto que se sancione. El año pasado hicimos del conocimiento de esta investigación al Órgano y al día de hoy no nos han dado respuesta. El Órgano es el encargado de sancionar. Yo puedo investigar, pero el encargado de sancionar son ellos, al igual que deben hacer sus propias investigaciones, pero no han ocurrido ninguna de esas dos cosas. Vamos a volver a turnar el caso.”

Angelina Valenzuela, síndica procuradora. Foto: EL DEBATE

Se inició una segunda investigación: Pável Castro

“El año pasado se inició una investigación que fue oficiosa, no fue por parte de la Sindicatura de Procuración. Esta investigación atendía supuestos distintos a los que hoy se comentan. Quiero decirles que a partir del conocimiento público de estos datos, iniciamos una nueva investigación a partir del día de ayer (lunes). Yo no puedo aventurarme a señalar a priori, lo que sí puedo decir es que con motivo de la denuncia ciudadana se inició una investigación que nada tiene que ver con la anterior investigación.”