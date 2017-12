Otorgan 5 mdp para aguinaldo en UAIS tras paro

Después de un paro laboral de dos horas, que realizaron ayer trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS) para exigir que se atendieran sus prestaciones de fin de año, el Gobierno del Estado autorizó a la institución educativa un recurso por el orden de los 5 millones de pesos para tal fin.

Vía telefónica desde la Ciudad de México, la rectora de la UAIS, María Guadalupe Ibarra Ceceña, confirmó la información y señaló que la respuesta oficial fue producto de gestiones hechas a partir de la primera semana de octubre y hasta la fecha.

De esta manera, explicó, el estado le otorgó a la UAIS el dinero para que los aproximadamente 400 trabajadores de la universidad estén tranquilos y tengan la certeza de que recibirán el bono de Navidad en tiempo y forma, y su aguinaldo completo, y es que hasta ayer sólo se tenía asegurada la mitad de esta prestación.

No era lo correcto

Acerca del paro laboral, tanto en la sede de Los Mochis, como en la sindicatura de Mochicahui, en El Fuerte, Ibarra Ceceña fue tajante al calificar el movimiento como “no correcto”, debido a que las gestiones ya estaban en camino y que no había más que esperar la respuesta de la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Aquí la tenemos ya. He sido muy clara con los sindicatos, les he mostrado los documentos en los que he solicitado el recurso, y sólo les pedía un poco de paciencia, de tolerancia, porque el tiempo para entregar las prestaciones no ha terminado, es el 20 de diciembre a las 11:59 de la noche, pero se decidieron por el paro, y lo respeto; sin embargo, no había necesidad de actuar de una manera tan visceral”.

La rectora de la UAIS se encontraba ayer en la Ciudad de México gestionando el dinero, pero una vez que estos fueron autorizados por el estado, se reunió con autoridades federales para analizar la posibilidad de un incremento al presupuesto del próximo año, para que no se atraviese por la misma situación.

Y es que, ahondó, el presupuesto ha sido el mismo desde el año 2013, pero la matrícula se ha casi duplicado, y la UAIS se ha visto en la necesidad de aumentar la planta laboral.

Hay que esperar

Por su parte, Celso Armenta López, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, manifestó que la base trabajadora está optimista, luego del anuncio de la rectora de la UAIS y del Gobierno del Estado, pero que no es tiempo aún de “levantar las campanas al vuelo”.

“Independientemente de quién se quiera adjudicar este logro, hay que esperar, porque ese dinero aún no lo tenemos depositado. Estamos contentos, pero esperaremos hasta verlo en nuestros bolsillos”.

Por la mañana, antes de trasladarse a Culiacán junto con una comitiva para realizar un plantón en Palacio de Gobierno con la misma exigencia, Armenta López se había mostrado confiado de la administración universitaria para conseguir el recurso.

EL DATO

PRESUPUESTO

Ante el aumento de la matrícula, la rectora Guadalupe Ibarra gestionaba con la federación que se incrementara el presupuesto a manejar por la universidad para el año 2018.

Foto:ElDEBATE/KIKOGUERRERO

TAMBIÉN PUEDE LEER