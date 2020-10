Otro día sin agua en el poblado Luis Echeverría, Ahome; Japama no atiende el llamado

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del poblado Luis Echeverría se lamentaron de que la Japama esté prestando oídos sordos a sus llamados y continúe sin restablecer el servicio de agua potable en la comunidad de Ahome.

La señora Guadalupe comentó que ayer esperaban una respuesta del gerente Guillermo Blake Serrano, a quien lograron contactar el pasado jueves y les ofreció la esperanza de que, supuestamente, el viernes a las 10:00 horas el servicio de agua se restablecería en el ejido, pero simplemente llegó la hora pactada y el servicio de agua no se restableció en la comunidad y eso los llenó de impotencia.

Hay desesperación

Indicó que entre las familias del lugar ya hay mucha desesperación porque no ha sido uno ni dos días en que los han mantenido sin el suministro del vital líquido en sus viviendas, sino que ya van más de 21 días y ni tan siquiera han sido buenos en la Japama para mandarles pipas con agua que les ayuden a salir adelante en tanto se resuelve el problema de la planta, porque ellos mejor que nadie saben todo el tiempo en que han estado sin agua debido a que el motor de la planta está quemado.

Los vecinos hacen un nuevo llamado a que los atiendan y resuelvan el grave problema que los aqueja porque las temperaturas están muy altas y no tienen agua para nada.

