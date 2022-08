PAN Ahome exige destitución de Hólincer Castro en Bienestar tras ser electo consejero de Morena

Los Mochis, Sinaloa.- El Partido Acción Nacional (PAN) exigió la inmediata destitución del subsecretario de Bienestar del Ayuntamiento de Ahome, Hólincer Castro Marañón, señalando ‘sospechosismo’ sobre el uso de los programas sociales para inducir votos en la elección interna de consejeros de Morena, en la que el funcionario fue uno de los favorecidos.

Acusación

Ariel Alonso Aguilar Algándar, dirigente municipal del PAN en Ahome, comentó que otros aspirantes a delegados de Morena acusaron que en la jornada del 30 de julio hubo acarreos y compra de votos, y señaló a Castro Marañón como el orquestador de esa logística, apuntando que es quien tiene a su cargo la operación de los programas sociales y el padrón de beneficiarios.

“¡Fue un marranero!... Acarrearon a la gente, compraron voluntades, los llevaron con chantajes y a cambio de no quitarles el programa social que les otorga el Ayuntamiento o el gobierno federal. Incluso, en las filas había gente que no sabía a qué iban ni por quién iban a votar; en la fila les dieron el papelito. Y esas son las viejas prácticas de quienes ostentan el poder en el municipio”, pronunció.

“Y quién más, si no fue el subsecretario de Bienestar, Hólincer Castro”, agregó.

Además, recordó que el alcalde Gerardo Vargas Landeros había advertido que si algún funcionario resultaba electo consejero tendría que renunciar a su cargo, pero luego reviró diciendo que la única condición para solicitarle la renuncia a Castro Marañón sería que se incorporara al comité ejecutivo de Morena.

“Definitivamente, las mañas no se le quitaron, y sigue siendo el mismo político mentiroso, que engaña con puras falacias. Es inadmisible que tenga a un congresista electo de Morena y que lo tenga como subsecretario de Bienestar. Le exigimos la inmediata destitución, que honre y que cumpla su palabra el presidente municipal”, exigió.

En espera de indicación

Mientras tanto, Hólincer Castro Marañón explicó que el haber resultado electo como consejero de Morena en la pasada contienda no indica que tiene que dejar el cargo de manera forzosa.

Sin embargo, el subsecretario de Bienestar en Ahome dijo que está en espera de lo que se les indique en el próximo congreso del partido y la pauta que le dé el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

“No es que sea delegado sino congresista. Si nos esperamos a vivir la experiencia de congreso, yo seguramente en mi regreso te podré decir si tengo alguna aspiración. En este momento quiero vivir la experiencia de lo que significa asistir a un congreso de Morena. Si tengo la invitación del partido y consideran que tengo el perfil, no tengo problema en renunciar”, señaló.

En ese sentido, insistió en que los estatutos no marcan que tienen que dejar el cargo público aunque podría hacerlo si así el mismo partido lo considera.

“Si el partido considera que puedo abonar, no tengo problema; el servicio público es momentáneo y si no, no pasa nada, llegará alguien que pueda suplir la subsecretaría de Bienestar, y yo desde otro espacio podría contribuir a este proyecto de nación.”

Asimismo, comentó que su única intención es apoyar al partido en el tema de organización, de capacitación, en la creación de cuadros políticos para jóvenes que, dijo, es su fuerte.

El funcionario municipal sostuvo que el alcalde ha sido muy respetuoso de sus aspiraciones externas, aclarando que es militante y solo atendió una convocatoria que era abierta.

“Me acabo de afiliar y se presentó esta oportunidad. La convocatoria era abierta, es un partido que en su convocatoria habla de la inclusión y, entonces, al sentirme en condiciones de poder abonar y formar parte de la historia democrática del partido, pues quise participar y resulté beneficiado”, indicó.

Los datos

Revire de vargas

Gerardo Vargas había advertido que si un funcionario resultaba electo tendría que renunciar a su cargo, pero luego dijo que no, a menos que se incorporara al comité del partido.

