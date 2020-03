PAN Ahome inicia brigada contra el coronavirus

Los Mochis, Sinaloa.- Esta mañana integrantes del Partido Acción Nacional encabezados por su presidente Ariel Aguilar iniciaron en los mercados municipales de Los Mochis brigadas contra el coronavirus.

"Nosotros somos parte de la nueva generación, traemos ganas, nuevas ideas y si el Gobierno en turno no está dispuesto a iniciar con este tipo de acciones nosotros sí le entramos" expresó el joven dirigente del panismo ahomense.

Fueron más de 1,000 unidades de gel antibacterial las que repartieron entre locatarios y ciudadanos en general haciendo conciencia de la importancia que tiene la higiene en este tipo de situaciones.

Foto: Cortesía

"Desgraciadamente mucha gente está entrando en pánico y quienes están siendo los más afectados son las micro, pequeñas y medianas empresas, porque los ciudadanos se están encerrando en sus casas y el gobierno no está coadyuvando con los emprendedores para implementar en sus negocios este tipo de medidas. Recordemos que de aquí viven miles de familias, y si no tienen ingresos sus familias tampoco tienen ingresos. Estamos en una crisis no sólo política y de salud, sino también económica" argumentó.

Estas brigadas se estarán llevando a cabo permanentemente a los sectores más vulnerables del Municipio, ya que hay familias que aún se les dificulta la comprar gel para su cuidado higiénico.