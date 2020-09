PAN Sinaloa califica de indolente al gobierno de AMLO

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que el discurso ha sido con rumbo a un gobierno federal diferente, la realidad es que ha sido una administración igual a las anteriores, indolente a las verdaderas necesidades del país, consideró Juan Carlos Estrada.

El dirigente estatal del PAN en Sinaloa comentó que muestra de ello es la falta de recursos para la realización de obra pública, pero, sobre todo, a los sectores productivos que demandan mayor atención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Expectativas

“Es un gobierno indolente, los recursos no llegan, ha habido recortes muy fuertes, y por otro lado, no se aplican los recursos o de plano los programas dejaron de existir, y hablo de dos situaciones: de programas que desaparecieron de un plumazo, como el de estancias infantiles, el programa de apoyo a productores, apoyos al campo, donde se ha generado una serie de problemas, y es que lo más grave es que son recursos que están etiquetados, pero que no llegan a su destino”, comentó.

De igual forma, señaló que el gobierno federal ha fallado y, por lo tanto, tiene que implementar nuevas estrategias que permitan retomar el rumbo.

Aseguró que si bien es cierto en los gobiernos pasados había muchos errores, también fue cierto que se ayudaba especialmente a los sectores que dan trabajo y que mueven la economía de los estados y municipios.

Reclamo por bono

“Hay muchos sectores que no reciben los recursos. Eso que se dice en las mañaneras de que el recurso aterriza es una gran mentira. Ejemplo de eso es el dichoso y esperado bono covid para los trabajadores de la salud, que sólo se quedó en promesa porque en realidad no llegará y así lo anunciaron ya. No es posible que los trabajadores que están en la primera línea de fuego de esta contingencia sean burlados de esta manera”, abundó.