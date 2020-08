PAN acusa al alcalde de Ahome, Billy Chapman, de hacer negocio con el caso de OP Ecología

Los Mochis, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Ahome tiene la obligación de regirse en total apego a la legalidad; es por ello que debe ser respetuoso en el conflicto legal que existe entre PASA y OP Ecología, dejando de lado los intereses que pudieran tener ciertas autoridades municipales, coincidieron los líderes partidistas locales.

Ariel Aguilar, dirigente del PAN en Ahome, consideró que este tema ya se está abordando quizá por interés particular del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien, dijo, está violentando las disposiciones de los tribunales.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Intereses?

“No nos enredemos mucho. Es un negocio más del presidente municipal Billy Chapman. Aquí van sobre el dinero, van sobre cómo asaltar las finanzas públicas del municipio, y le exigimos a la síndica procuradora que en lo inmediato, como representante legal, pueda hacer lo concerniente y eche abajo esa sesión de Cabildo porque tanto los regidores como el alcalde se fueron hasta la cocina y están buscando volverse a hinchar de dinero”, sostuvo.

El líder blanquiazul dijo que tanto apuro y trabajar en lo oscurito con la Comisión de Hacienda no puede ser más que por negocio, el negocio que sí encontraron en esta administración. “Es el nuevo negocio de Billy Chapman, Paúl Corona, César Guevara y un tercero que está involucrado”.

Y recalcó:

Estamos seguros que a través de una nueva licitación de la basura está viendo la forma de cómo llenarse los bolsillos de dinero”.

Dijo reprobar el dictamen aprobado por el Cabildo y afirmó que está lleno de vicios desde el origen del tema.

“El Cabildo no está autorizado para tratar estos puntos en una sesión extraordinaria. El Cabildo no tiene la facultad para aprobar o desaprobar la sesión de derechos o constitución de nuevas sociales. La licitación que se dio en el 2012 era a tres empresas plenamente identificadas y hoy no pueden aparecer dos personas que se adjudicarán este título de concesión”, precisó.

Llamado

Dulce María Ruiz Castro, presidenta del Comité Municipal del PRI, comentó que por ser un tema de interés público el servicio de recolección de basura, es importante que sean las instancias correspondientes las que determinen qué empresa está en posibilidad de seguir brindando el servicio.

“Esta situación tiene que aclararse y finiquitarse en los tribunales, ellos serán quienes decidan la validez de la licitación donde OP Ecología resultó ganadora. PASA está en todo su derecho jurídico de ejercer actos de defensa; sin embargo, sería muy puntual que la gerencia de PASA proponga una solución al servicio y las quejas que se han tenido.”

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Para entender...

Cabildo aprueba modificaciones al contrato de OP Ecología

El pasado lunes, con 10 votos a favor y 4 en contra, el Cabildo aprobó la solicitud de OP Ecología de darle 365 días para que termine el relleno sanitario y poder así estar en condiciones de prestar el servicio del recolección de basura en el municipio. Esta determinación generó molestia entre los representantes de PASA, quienes advirtieron que actuarán jurídicamente en contra del municipio por la aprobación y porque no se les ha pagado en 4 meses para asfixiarla económicamente.

También te puede interesar:

PASA actuará en contra del Ayuntamiento de Ahome

Municipio de Ahome se protege de posible multa de parte de OP Ecología

Billy Chapman y ediles trabajan en 'lo oscurito' regreso de OP Ecología en Ahome