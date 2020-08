PAN denunciará a Billy Chapman y a Paúl Corona por gasto de 4.2 mdp

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar un gasto excesivo, pero sobre todo que la compra de un sistema de gestión de calidad por el Ayuntamiento de Ahome que ronda en los 4.2 millones de pesos está inmerso en un evidente acto de corrupción, el Comité Municipal del PAN interpondrá una denuncia ante la Sindicatura de Procuración.

Ariel Aguilar Algándar, dirigente de blanquiazul en Ahome, precisó que los señalamientos irán directamente en contra del director de la Unidad de Inversiones, Paúl Corona, quien gestionó la adquisición, y el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien la aprobó.

“Aquí el Ayuntamiento autorizó la compra por cerca de 4 millones 215 mil pesos, cuestión que ya fue pagada, erogado el pago al proveedor de nombre Cruz Roma Consultores, la cual se ha estado investigando y no cuenta con una dirección fiscal confiable en virtud de lo que no detalla sus operaciones, con lo que se da una violación al artículo 69 fracción B del Código Fiscal de la Federación”, abundó.

Además, aclaró que fue en la sesión número 16 de agosto del 2019 cuando en el Comité de Compras se propuso la adquisición de implementación de un sistema de gestión de calidad ISO18091; sin embargo, precisó que para poder certificarse debe haber un antecedente en donde haya habido una certificación ISO9000 o el ISO9001, la cual no existe en el Ayuntamiento de Ahome.

“Digo que fue una propuesta de Paúl Corona porque fue invitado a este comité, pero no supo explicar por qué la erogación de este gasto, les digo que para poder implementar un sistema de gestión de calidad tiene que haber un antecedente y no existe, entonces fue una compra innecesaria y súmenle que es un despacho que no tiene una dirección fiscal localizable.”

Insistió en que a más tardar este martes se interpondrá la denuncia ante Angelina Valenzuela Benites a fin de que se investigue y se finquen responsabilidades en caso de comprobarse un acto de corrupción por el mal uso de los recursos públicos.

Se va a presentar la denuncia a más tardar mañana (hoy) ante la síndica procuradora, tenemos los elementos de prueba, como son las actas del comité de compras.”

Cabe mencionar que de igual forma es injustificable el gasto, ya que en Japama desde hace años trabajan bajo esta modalidad de gestión de calidad, la cual no ha costado más de 600 mil pesos.

