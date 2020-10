PAN exige destitución del gerente de Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Derivados de los resultados preliminares de la auditoría realizada a Japama, y en el que presuntamente hay un desfalco por más de 91 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) exige la inmediata destitución del gerente general Guillermo Blake.

El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, consideró imposible que el presidente municipal, Bily Chapman, aún con estos resultados, todavía le dé 10 días más.

“¿Qué espera Señor presidente? ¿10 días en el que se corre el riesgo y vuelvo a caer otra persona en un socavón y muera? ¿10 días en el que la gente no tiene agua o no tiene presión de agua? ¿10 días más para que sigan los drenajes colapsados? No señor presidente es momento de que destituya de inmediato al gerente de la junta de agua por ineptitud y probada corrupción”, resaltó.

Asimismo, hizo hincapié en que Guillermo Blake Serrano, actual gerente general de Japama tiene una responsabilidad directa en los resultados de esta auditoría, dijo, puesto que en la administración anterior él era el titular del Órgano Interno de Control. “Guillermo Blake es responsable y exigimos en lo inmediato su destitución. No queremos que haya más ineptitud y corrupción en este gobierno municipal de morena”, concluyó.