PASA actuará en contra del Ayuntamiento de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Al votar a favor de que se realice lo correspondiente a fin de que OPEcología esté en condiciones de operar en el municipio de Ahome, se violenta la suspensión que PASA tiene activa para seguir operando.

Ante esto, la empresa Promotora Ambiental La Laguna pudiera iniciar en breve un proceso jurídico en contra de quienes conforman el Cabildo, advirtió Juan Torres Gómez, director regional de Relaciones con Gobierno de la Zona Pacífico de dicha firma.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Cabe mencionar que este lunes, el Cabildo con 10 votos a favor y cuatro en contra aprobó realizar modificaciones al contrato inicial de OPEcologia que data del 2012, año en que ganó una licitación y que no ejerció debido a una serie de incumplimiento en los requisitos establecidos.

“Seguiremos prestando el servicio mientras tanto no tengamos un comunicado en otro sentido y obviamente el día de hoy enviamos un escrito en donde estamos señalando la violación a la suspensión y concretamente resaltando el que no nos están pagando y el hecho de no pagarnos, es una violación al contrato ese es nuestro argumento, ya le dimos visto al tribunal correspondiente para que se atienda el asunto se derive una instrucción al Ayuntamiento para que nos pague, esa es la vía legal que tenemos que seguir”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el proceder del alcalde es una violación ya que la suspensión establece que las cosas deben de quedar en el estado que aguarda actualmente en tanto se resuelva de fondo el proceso que se tiene.

“La última palabra no la tiene el municipio, no podemos evitar que hagan todas las sesiones ordinarias o extraordinarias para tratar los temas que consideren, ellos pueden hacerlas cuantas veces quieran y aprobar los asuntos que consideren, lo que no creemos es que tengan razón porque eso es otra cosa pues para eso existen instancias correspondientes, los tribunales quienes son los que van a decidir quién tiene la razón y quien está violentando el proceso, para nosotros está claro que ese dictamen aprobado es una violación adicionar a la violación del no pago pues él no pagarnos el servicio por cuatro meses cuál es el objetivo de eso”, precisó.

De igual forma, sostuvo que ellos cuentan con una suspensión vigente otorgada en el 2017 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que les permite seguir operando sin ningún problema a en Ahome en tanto se resuelve la situación jurídica que se tiene con OP.

Nuestro contrato sigue vigente y contamos con una suspensión que lo protege, no hay más, incluso el contrato inició el pasado primero de agosto.

Te puede interesar:

Se entregan a OP Ecología

Municipio de Ahome se protege de posible multa de parte de OP Ecología

Billy Chapman y ediles trabajan en 'lo oscurito' regreso de OP Ecología en Ahome