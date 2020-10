PASA despidió a trabajadores por falta de pago del municipio de Ahome: Juan Torres

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la negativa del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno de pagarle a PASA 35 millones de pesos por el servicio de recolección de basura y más de 800 mil pesos por el servicio en el relleno sanitario, la empresa se vio en la necesidad de despedir a 170 trabajadores, confirmó Juan Torres.

El director de Relaciones con Gobierno zona Pacífico de Promotora Ambiental de La Laguna lamentó la postura de las autoridades municipales de Ahome, pues señaló que esto afectó el que pudieran mantener la planta laboral como se había hecho el compromiso.

Lamentan despido

“La liquidación se deriva del no pago. No hay empresa que pueda aguantar tanto tiempo sin que le paguen, entonces yo creo que esto es derivado del no pago del Ayuntamiento hacia nosotros. Nos puso en una situación muy complicada de seguir sosteniendo una nómina sin tener ingresos”, indicó.

Sin embargo, el representante de PASA dejó en claro que el proceso de litigio continúa a fin de lograr que el municipio pague lo que corresponde, porque desde hace muchos meses el municipio tomó la determinación de no pagarle sin dar ninguna explicación.

“Claro que el proceso de litigio continúa. En total fueron 170 personas las que fueron liquidadas y fueron despedidos en estricto apego a derecho. Nosotros hubiéramos querido seguir manteniendo la planta laboral, pero sin recibir el pago nos era casi imposible”, enfatizó.

Recuerdan al alcalde

Asimismo, Juan Torres aprovechó el espacio para recordarle al alcalde Billy Chapman la promesa que este funcionario hizo públicamente en torno a que si se daba el cambio de empresa para el servicio de recolección de basura, estas familias no se quedarían sin trabajo.

Sería interesante preguntarle al presidente municipal si, tal como lo dijo, ya contrató a estas 170 personas. Él dijo que toda la gente que saliera de PASA les iba a dar trabajo, pues hay que averiguar si las contrató, que demuestre si las contrató”, sostuvo.

Por último, hizo un llamado a las autoridades para que tomen el tema con seriedad y paguen lo pendiente.