PC atiende más de 90 reportes de abejas a la semana en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A la semana en el municipio de Ahome se registran alrededor de 90 reportes de abejas y la mayoría de ellos han ocurrido desde la zona urbana y los planteles educativos, puntualizó Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador municipal de Protección Civil de Ahome.

Detalló que los reportes atendidos son por la presencia de enjambres y panales de abejas, y en ocasiones, acompañados por picaduras de los insectos.

“Nos han reportado de todo el municipio, hemos acudido a El Carrizo, San Miguel Zapotitlán, El Aguajito, el 5 de Mayo, el 18 de Marzo y en Los Mochis. Muchas veces nos reportan los enjambres acompañados de picaduras, hemos atendido muchos reportes de las escuelas y esperamos a que salgan los alumnos de clases para acudir”.

Exhortó a la población a no intentar ahuyentar ni deshacerse de los insectos por su cuenta para evitar provocarlos y ponerse en riesgo de sufrir ataques.

“Nosotros lo que hacemos, cuando no es una urgencia, es llamar a apicultores para que nos ayuden a atraparlas y llevárselas porque nuestra intención no es matarlas. Cuando se trata de una emergencia que pone en riesgo la vida de las personas se combaten con otros medios, pero la intención es no acabar con ellas”.

Número de emergencia

Lamphar Rodríguez recomienda comunicarse al número 911 para que personal capacitado y con equipo adecuado acuda al lugar a realizar el retiro de las abejas.

“Le pedimos a la gente que tenga mucho cuidado, si en los mismo poblados se escucha que anda un panal, eviten pasar por esos lugares y hagan el reporte para poder nosotros acudir. A veces los insectos se sienten invadidos y eso provoca el ataque”.

La coordinación de Protección Civil de Ahome solicita a la población que al momento de realizar su reporte, informe si los enjambres y panales se ubican a una altura mayor de dos metros para que los elementos de los diferentes cuerpos de auxilio acudan al lugar con las herramientas necesarias para retirarlos.

A veces necesitamos una grúa especial con canasta para llegar hasta los cuatro o cinco metros de altura y a veces ocupamos ciertas unidades de Servicios Públicos para realizar los trabajos”.

La presencia de abejas aumenta durante el tiempo de calor y es de suma importancia que la ciudadanía no se arriesgue tratando de espantarlas o combatirlas.

“Durante la temporada de calor los enjambres se empiezan a mover por la misma polinización de las abejas, los exhortamos para que no les echen humo porque se alborotan más. Les pedimos por favor que se cercioren si se trata de abejas viajeras para no movilizarnos si no es necesario, porque en ocasiones los insectos llegan, descansan y se van, es importante vigilar si se van o se quedan”.

Al respecto, Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal de Ahome, informó que las picaduras de abeja son una molestia frecuente, sobre todo durante las estadías al aire libre, y que en la mayoría de los casos provocan molestias y síntomas leves.

“Las reacciones leves se pueden producir por la picadura de una o dos abejas, puede ser un dolor instantáneo, agudo, y quemadura en el lugar, una roncha rojiza, o una roncha con hinchazón alrededor de la misma”.

Manifestó que cuando se trata de reacciones moderadas existe un dolor más intenso, enrojecimiento extremo y una hinchazón que se agranda durante los días posteriores a las picaduras. Sin embargo, explicó que además de la reacción al piquete, cuando se trata de una persona alérgica, el desenlace puede ser fatal.

“Una reacción alérgica grave, puede ser una reacción cutánea muy intensa en el área de la picadura, puede haber urticaria, picazón, palidez, enrojecimiento de toda la piel, dificultad para respirar, inflamación de la garganta y de la lengua, pulso débil y rápido, náuseas, vómitos y diarrea, desmayos o mareos y pérdida de conciencia”.

Picaduras múltiples

Si se trata de un solo piquete y no hay síntoma más que dolor, se puede tomar un analgésico que ayude a controlarlo, pero si una persona fue picada por una o varias abejas y padece síntomas moderados o graves, debe acudir de inmediato al médico.

“Ante una reacción anafiláctica, una reacción alérgica severa o grave, o múltiples piquetes de abejas, pudiera ser necesaria la aplicación de un medicamento llamado epinefrina o adrenalina para tratar de contrarrestar los síntomas de este tipo de ataques”, explicó.

Cuando se trata de múltiples picaduras de abejas, dijo, sobre todo más de 12, la persona puede tener síntomas graves como náuseas, vómito o diarrea, dolor de cabeza, sensación de vértigo, convulsiones, fiebres, desmayos, mareos, disfunción orgánica e incluso puede fallecer.