PRD pide el sí al "Zorrita" Soto para candidatura a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa. - El PRD le pidió el sí a Humberto "Zorrita" Soto para la candidatura a la alcaldía del municipio de Ahome.

"Yo quisiera que Humberto "La Zorrita", ya nos diera el sí, pero él nos ha dicho vámonos despacito, pero es un excelente candidato también aquí del municipio de Ahome", manifestó Francisco Javier Juárez Hernández, secretario de Asuntos Electorales y Políticas de Alianza del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al respecto, Humberto "Zorrita" Soto, comentó de aquí hasta noviembre cuando se vengan los registros, va a tomar una decisión, pues dijo que tiene invitación de tres partidos más.

"Me cayó de sorpresa que ya me buscaron y ahorita me quedé sorprendido porque también ellos (PRD) me están pidiendo que me una a ellos.

Yo necesito fijarme bien con quién me tengo que ir porque yo necesito el apoyo de la gente que sabe, que conoce y que pueda bajar todos los recursos para poder ayudar a la gente que sí lo necesita", expuso el ex regidor del municipio de Ahome por el PAN.

Francisco Javier Juárez mencionó también que el expresidente de El Fuerte, Víctor Sarmiento, les ha manifestado su intención de ser el candidato de este partido por la alcaldía de El Fuerte.

Nosotros lo hemos asumido de ser nuestro candidato a presidente municipal de El Fuerte".

El ex panista, Víctor Sarmiento expreso al respecto: "No podemos hablar de cosas que no nos permite todavía la ley electoral, pero una cosa sí les voy a decir, primero Dios si somos candidatos vamos a crecer como partido y cuidado porque les vamos a dar un buen susto".

Víctor Sarmiento. Foto: Debate

Juárez Hernández comentó que también ve a Jaime Sánchez Duarte en la posibilidad de que se el candidato del PRD a gobernador de Sinaloa no solamente como presidente de Culiacán, pues destacó que tiene las tablas y el conocimiento.

Añadió que buscan el perfil de hombres y mujeres comprometidos con Sinaloa y que tengan un amplio amor y el deseo de hacer bien las cosas para generar confianza en la política, en los partidos y los ciudadanos.

Agregó que por el momento no tiene negociaciones con ninguno partido, solo pláticas.

"Con el PAN, con el PRI. No tenemos pláticas hasta ahorita con el PAS, pero tenemos sobretodo pláticas con un sinfín de organizaciones sociales y de ciudadanos. Sí tenemos pláticas con el resto de los partidos, pero nos hemos reunido con el PRI y van muy avanzadas las pláticas con el PAN, se lod digo de manera muy clara, pero van más avanzada la plática con los ciudadanos".

El secretario de Asuntos Electorales y Políticas de Alianza del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Sinaloa se reunió hoy en Los Mochis con los dirigentes del partido en los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte, así como ciudadanos y organizaciones para hablar sobre la línea política que se habrá de implementar en el proceso venidero y su política de alianzas, así como dialogar sobre el Frente Amplio Democrático y Social en el Estado de Sinaloa que se acordó crear el pasado 7 de octubre.