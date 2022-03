PRI Ahome exige cese a hostigamiento en operativos de alcoholímetro

Los Mochis, Sinaloa.- El dirigente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ahome, César Emiliano Gerardo, hizo un llamado a la autoridad municipal para que de inmediato revise y supervise el actuar y el comportamiento del personal de vialidad asignado al operativo alcoholímetro.

Señaló que ya son varias quejas las que han atendido y escuchado de los ciudadanos, sobre todo los fines de semana, cuando los elementos quieren agarrar parejo con la mayoría de los conductores que circulan por la noche, aun cuando vienen con familia.

“Esta situación ha ido escalando a nivel de hostigamiento, todos estamos de acuerdo en que se prevengan los accidentes; en lo que no coincidimos, es cuando el agente de tránsito, te cuestiona varias veces si has ingerido alcohol, cuando ya le diste una respuesta y continúa preguntando, además se introduce por la ventana a querer olerte, cuando trae cubrebocas, situación que por la pandemia del Covid-19, no debe de hacerlo, ya que se expone y expone a quienes viajamos al interior”, señaló.

Leer más: El Bule, Las Grullas Margen Izquierda y El Colorado, en Ahome, se quedarán sin luz por mantenimiento

Hizo un llamado a los ciudadanos, a que documenten con fotografía o video, cuando se sientan acosados por los elementos de vialidad en estos operativos y que los denuncien públicamente.