PRI Sinaloa pide al alcalde Billy Chapman ponerse a trabajar

Los Mochis, Sinaloa.- A un año de que Manuel Guillermo Chapman Moreno tomó el mando del municipio de Ahome, la realidad es que es muy poco lo que se ha hecho por su crecimiento y desarrollo, consideró Jesús Valdés Palazuelos.

En ese sentido, el dirigente del Comité Estatal del PRI pidió al funcionario dejar las rencillas con sus funcionarios, entre ellos, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites y ponerse a trabajar para dar los resultados que la ciudadanía espera.

“Vemos un gobierno que le falta mucha mano izquierda, que le falta sin duda, mucho más respeto hacia los integrantes de los medios de comunicación y de su propio gobierno. Vemos con tristeza que hay señalamientos muy fuertes incluso jurídicos de su propia síndica y de exfuncionarios, ojalá que mejore la relación con su equipo porque si lo logra va a tener una mejor relación también con nosotros porque si no respeta su equipo qué podemos esperar”, señaló.

En ese sentido, insistió en que lo único que quieren es que le vaya bien a Ahome, tomando en cuenta que venían desde dos administraciones anteriores con una buena atracción de recursos pero también, en la ejecución de obras importantes.

“Lo que queremos es que le vaya bien a su gobierno porque yéndole bien, le va a ir bien a Ahome y que retome el rumbo, que realmente sea un gestor que luche por su gente que por cierto no lo vemos luchando con los productores que ahorita están teniendo problemas muy fuertes y vemos con tristeza que van de 15 a 20 patrullas a un grupo de productores que no están haciendo otra cosa que pelear por sus derechos, por decir un ejemplo”, enfatizó.

Con respecto al discurso que Chapman Moreno ha emprendido desde que tomó protesta en donde culpa a gobiernos anteriores de las condiciones en las que esta el municipio, el líder estatal del tricolor dijo que ya no es tiempo de buscar culpables sino de dar resultados, haciendo hincapié en que al menos, el alcalde no encontró un municipio endeudado.

“El problema es que nos vemos más calles, no vemos más electrificación, recolección de basura, entonces, el tema es que si ahora tiene más recursos pues debería de verse mucho más obras de infraestructura, más desarrollo pero desgraciadamente no es así, no se si sea su equipo que está siendo deficiente por eso corrió mucha gente”.