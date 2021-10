PRI da voto de confianza al proceso de entrega-recepción en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) confía en que el proceso de transición del Gobierno municipal de Ahome sea transparente por el bien de los ciudadanos.

El presidente del comité del municipal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, otorgó el beneficio de la duda al Gobierno municipal saliente como el entrante para que rindan cuentas claras por parte del saliente y que el entrante no se quede callado si encuentra anomalías.

"Desde nuestro partido vemos que este proceso de entrega-recepción sea tranquilo y propositivo, pero, sobre todo, que ambos equipos seleccionados para esa tarea trabajen de manera cordial por el bien de los ahomenses. Veo una buena operación por parte de los dos Gobiernos", resaltó.

Asimismo, dijo que el PRI, como oposición, que son bien y le dan el beneficio de la duda a ambos equipos, y de no ser así, se estarán señalando los errores y los aciertos con la finalidad de que los ahomenses sean los más beneficiados.

"Nosotros esperamos que a las nuevas autoridades les entreguen la información que necesitan para poder llegar a un Gobierno municipal transparente. El PRI será una oposición responsable y propositiva", resaltó.

Leer más: Listos para vacunación contra la influenza en Los Mochis

"El PRI no será una piedra en el zapato, no será una oposición conflictiva, sino que todo lo que se haga en favor del municipio será apoyado y cuando haya algo que no beneficie a los ahomenses, sencillamente se señalará", subrayó.