PRI reprueba declaraciones del alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce Ruiz acompañada de los regidores de la fracción priista de Ahome rechazaron la mañana de este sábado las declaraciones y el actuar del presidente de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel ya que el día de ayer el alcalde recriminó al Gobierno del Estado haber incumplido promesas en obra pública para el municipio.

“No estamos de acuerdo con la declaración que está haciendo el presidente municipal en contra de nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel que es un gobernador que lo vemos trabajar todos los días en beneficio de los sinaloenses esto no habla mas de la forma que el actuar del presidente municipal no ha sabido gobernar ni trabajar da muestra de un presidente que no sabe hacer su trabajo y no le está respondiendo a la gente que en un momento votó por él”, señaló Dulce Ruiz Castro.

Señaló que durante más de un año de gobierno del alcalde de Ahome no se ha avanzado en obra pública y que abandera con obras del estado mientras por parte del municipio no se ha invertido en ninguna área para el beneficio de los ahomenses.

Así mismo el regidor de la fracción priista, Raúl Cota Murillo exhortó al alcalde de Ahome a transparentar los recursos del municipio ya que en cabildo no se ha explicado en que se gastan los recursos y que mientras el año pasado se compró equipo telefónico de alta calidas así como en viaticos en viajes a CDMX no se ha realizado obras públicas en el municipio.