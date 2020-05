Paciente del IMSS Los Mochis tiene más de mes y medio internado y no lo operan de la cadera

Los Mochis, Sinaloa.- Luis Castro ingresó desde el 20 de marzo al Hospital General 49 del IMSS por una fractura de cadera; sin embargo, al día de hoy se mantiene sin recibir atención médica, denunció su esposa Alba Luz Pellegrini.

Entrevistada por EL DEBATE, la familiar del derechohabiente comentó que al poco tiempo del ingreso de Luis se les dijo que había contraído coronavirus y que había tenido que ser trasladado al área especial; durante varios días no tuvieron información de él hasta el pasado fin de semana.

“Me habló y me dijo que ahora lo habían pasado a piso, que le dijeron que siempre no tenía coronavirus y se lo llevaron a otro lado. Yo no puedo ir a verlo porque soy discapacitada y en el Seguro no dan información de él. Me habló y me dice llorando que está desesperado porque no lo atienden, ahorita tiene 2 días que nadie va a verlo, él tiene más de 60 años; por favor ayúdenme”.

