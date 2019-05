Pacientes acuden con los Médicos Voladores

El Fuerte, Sinaloa.- Con la esperanza de encontrar un alivio a sus enfermedades, decenas de personas acudieron a San Blas, El Fuerte, a las consultas médicas otorgadas por la Liga International Flying Doctors of Mercy, mejor conocidos como los Médicos Voladores, encabezados por la enfermera estadounidense Jacquelyn Hanson.

En esta ocasión acudieron médicos provenientes del estado de California, Estados Unidos, así como galenos locales que otorgaron asistencia médica gratuita enfocados en podiatría, oftalmología, odontología, medicina general y tratamiento en llagas de la piel. Estuvieron durante tres días en San Blas y en la ciudad de El Fuerte.

Equipo de coordinación de los Médicos Voladores. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Los pacientes provienen de Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave y Guamúchil, así como de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango.

Médicos Voladores

La encargada de la coordinación de la Liga International Flying Doctors of Mercy, Nidia Bojórquez, señaló que durante los días viernes y sábado se tuvo una gran afluencia de personas, las cuales, en su mayoría, se trataron problemas como cataratas, llagas en la piel y otras enfermedades.

Se han realizado alrededor de 200 operaciones de cataratas así como operaciones de los pies en podiatría en tan solo tres días”.

Mencionó que la ciudadanía asiste desde muy temprano para alcanzar una cita con los médicos y poder atenderse adecuadamente cualquier padecimiento.

También se atienden a pacientes odontológicos. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Asimismo, señaló que cada mes se dan consultas en la clínica ubicada en San Blas y será hasta el próximo mes de octubre y noviembre cuando asistan nuevamente los cirujanos y Médicos Voladores provenientes de Estados Unidos.

Cada mes están los doctores locales que dan consultas médicas generales, así como odontológicas y de la vista, entre otros”.

Este grupo de médicos ha acudido al municipio de El Fuerte desde 1934, otorgando salud y esperanza a los habitantes más vulnerables de la región, a quienes le otorgan una nueva vida con operaciones de la vista y del corazón.

ENTREVISTA

"Tengo mucha fe en los Médicos Voladores"

Trinidad Miroslava López Leyva, paciente

Desde hace muchos años, Trinidad Miroslava López Leyva no miraba correctamente sino borroso y con dificultad para realizar sus actividades cotidianas, por lo que decidió acudir a distintos médicos de la ciudad de Los Mochis sin un resultado favorable hasta que un galeno le dijo que acudiera a los Médicos Voladores en San Blas, donde le curarían de sus cataratas que ya estaban avanzadas.

Un día de octubre del 2018, la originaria de San José de Ahome decidió levantarse a las 4:00 horas para alcanzar una cita con la Liga de los Médicos Voladores en San Blas, en El Fuerte.

Trinidad acudió con las Médicos Voladores para que le curaran su problema de cataratas. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

¿Desde cuándo viene con los Médicos Voladores?

Estuve viniendo desde octubre y en noviembre, y ayer viernes que me citaron para la cirugía. Aquí me checaron desde octubre. Me levantaba a las 3 de la mañana para poder llegar aquí (San Blas). Yo veía todo borroso, desde hace años no podía ver, y me atendí con un médico de Los Mochis y me dijo: ‘cúrese con los Médicos Voladores’. Fue un día de octubre cuando nos traían a Mochis y un hermano nos trajo para acá.

¿Qué le diagnosticaron los Médicos Voladores?

Me dijeron que tengo cataratas y me operaron el ojo derecho y me dieron medicamento para que me siguiera tratando durante estos meses. Me dijeron que volviera en noviembre para que me siguiera atendiendo hasta que pueda ver bien.

¿Es buena la atención de los Médicos Voladores?

Muy bien atienden los Médicos Voladores. Me falta mi otro ojo y me dijeron que volviera, van a venir en noviembre y con el favor de Dios me voy a checar el otro ojo. Tengo mucha fe en los Médicos Voladores, y toda la gente está agradecida con ellos por su valiosa labor.

¿Cuál es la recomendación para la ciudadanía?

Que vengan con los Médicos Voladores, ellos son muy buenos y amables. Es un alivio que estén ellos aquí, gracias a ellos nos han ayudado bastante a todos.