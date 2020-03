Pacientes del IMSS 49 se manifiestan por retrasos de hemodiálisis

Los Mochis, Sinaloa.- Enfermos renales se manifestaron en la clínica 49 del IMSS en Los Mochis ante los retrasos de entre 6 y 12 horas que se han presentado en las sesiones de hemodiálisis y la falta de máquinas y enfermeras para llevar a cabo este proceso.

"Ocupamos el tratamiento de hemodiálisis. A mí me lo dan martes, jueves y sábado a las 3 de la tarde, pero vengo entrando muchas veces a las 6 de la tarde, el sábado entré a las 9 de la noche, el martes a las 11 de la noche, y lo que pasa es que faltan máquinas y enfermeras. Hay cinco enfermeras en la mañana y cinco en la tarde y a las 9 de la noche que entren las otras, son tres nada más, y no se dan abasto para tanta gente", manifestó Eleazar Rodríguez.

El paciente renal expuso que se dializan 15 personas por turno y son entre 75 y 80 personas las que se atienden en el día.

Y hay máquinas descompuestas, hay veces que hay dos tres ó tres máquinas descompuestas de 14 que hay nada más", dijo.

Añadió que las enfermeras hacen bien su trabajo, pero hacen falta máquinas y personal para esta área.

Los pacientes bastante inconformes y desesperados ante la falta de respuesta por parte de este instituto, amenazaban con tomar la calle Justicia Social, pero desistieron al ser atendidos por directivos del IMSS.

Mariel Barreras, paciente renal y representante de la comunidad de enfermos renales de Renavida, informó que en la reunión se les comentó que serían 18 máquinas para hemodiálisis las que dotarían al hospital.

"No nos dieron fecha estipulada, pero se está trabajando para que sea lo más rápido posible", dijo.

Agregó que en los retrasos se les informó que se está trabajando con otro tipo de técnicas o tácticas para que estos vayan disminuyendo.

"De tal manera, que por ejemplo los domingos aquí eran de lavado exhaustivo. En este caso los lavados los van a hacer más tarde y van a meter otro turno por los domingos. Generalmente los turnos son de lunes a sábado y en este caso van a aumentar a domingo y los domingos por la noche se van a hacer los lavados exhaustivos y así sucesivamente para disminuir un poco los retrasos".

Expuso que no cuentan con médico nefrólogo en hemodiálisis y no se están haciendo los estudios pertinentes, por lo que se hizo mucho hincapié en esta situación a los directivos del IMSS de Los Mochis y delegados de Culiacán que estuvieron presentes en la reunión.

"No nos están dando el seguimiento adecuado, por lo tanto, nos están diciendo que se está viendo la opción de traer algún médico. El problema que ellos están comentando es que no hay médicos nefrólogos de especialidad, que los que salen de medicina no tienen no tiene la especialidad de nefrología, pero se está viendo la opción de traer otro tipo de médico y que el nefrólogo que está actualmente aquí, lo capacite".

Asimismo, comentó que quedaron en ponerles a una persona dedicada especialmente para organizar a los pacientes nefrópatas.

Y se va a checar la licitación de la nueva concesionaria de hemodiálisis, ya que no está dando la respuesta que debe de dar la concesionaria con respecto a las máquinas y al técnico".

Destacó que es muy inhumano todo lo que están pasando los pacientes renales.

"Llevamos aquí hasta 6, 8, 10 ó 12 horas sentados en una sillita esperando a ver a qué hora nos van a atender. Son procesos muy inhumanos que realmente ya se platicaron, y pues si quedamos conformes, vamos a ver qué procede de aquí al sábado y que respuesta nos dan".