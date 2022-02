Pacientes del Issste en Los Mochis afirman que no hay servicio de RX

Los Mochis, Sinaloa.- Preocupados porque requieren estudios para poder ser diagnosticados y atendidos oportunamente, derechohabientes del Issste Los Mochis denunciaron que en dicha unidad no cuentan con el servicio de rayos X.

Así lo denunció una paciente, que decidió omitir su nombre por miedo a represalias. Comentó que su familiar requería este estudio, pero según personal de la clínica se le informó que desde hace varios días no contaban con el servicio, lo cual generó no sólo molestia, sino impotencia pues el estado de salud del paciente era delicado.

"Fuimos porque mi familiar tenía síntomas de Covid-19, casi no podía respirar, necesitaban que le hicieran unos estudios pero nos dijeron que no había aparatos de rayos X. La verdad es que sí es una molestia porque tenemos que buscar en otros lados y la verdad es que no hay dinero, pero, además, todo está saturado", abundó.

Dijo reconocer que quizá el problema no es de la dirección local, sino de la falta de recursos del gobierno federal.

"Yo creo que lo que necesitan es más recursos, no se ve que estén apoyando a esta clínica, y los afectados somos los derechohabientes, más en este tiempo de contingencia".