Pacientes se quedan esperando ser atendidos en el Issste de Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- De acuerdo con la denunciante, la mayoría de los pacientes, que algunos llevan síntomas de Covid-19 y otros pruebas positivas del virus, se encuentran desde las 11:00 horas en el lugar, y a las 15:00 horas salió la trabajadora social a decirles que no podrán ser atendidos.

Son alrededor de 8 pacientes los que se quedaron esperando, algunos de ellos acudieron para pedir incapacidades por resultados positivos de Covid, y otros con la sintomatología del virus. A los que iban por incapacidad, les informaron que no los podían atender porque se acabaron los formatos, pero a los demás pacientes no le dieron una razón por la que no serían atendidos.

"La mayoría de los pacientes son con síntomas de Covid y algunos con pruebas positivas de Covid que se las realizaron en otra parte, viene para ser atendidos y algunos por incapacidades. Yo traigo a mi mamá con síntomas de Covid, llegamos pasado de las 12, pero hay pacientes que están desde las 11:00 horas", denunció Bezayda Aviña.

La originaria del puerto de Topolobampo dijo que la doctora en funciones, primero se fue a desayunar y después a comer.

"Y lo último que nos acaban de decir es que está atendiendo pacientes en el hospital. Ya salió la trabajadora social y nos dijo que no podrán ser atendidos".