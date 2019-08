Padre e hija viajan en motocicleta hasta Alaska para cumplir un sueño

Los Mochis, Sinaloa.- El plan de Jesús Gil era rodar en su motocicleta desde Los Mochis hasta Argentina, pero su viaje dio un giro inesperado y a sus 65 años logró cumplir uno de sus anhelados sueños acompañado de su hija. El dentista de profesión y ferviente apasionado de las motocicletas dejó atrás la ciudad para ir en busca de nuevas aventuras.

“Estoy en un grupo de apoyo a motociclistas que van desde Ushuaia, Argentina, hasta Alaska, Estados Unidos. En esta temporada empiezan a llegar viajeros que van a Alaska y me comentaron los problemas que tenían en el cruce de la frontera a Centroamérica, a veces tardaban hasta dos días haciendo trámites”.

Destinos inesperados

El consejo de una buena amiga chilena y los problemas para cruzar la frontera de Centroamérica lo motivaron a cambiar de destino.

“Una amiga dentista de Chile me recomendó viajar a Alaska, ella se iba a unir a un viajero de Querétaro para cruzar juntos Baja California, hicimos planes de vernos en la frontera de Estados Unidos en tal fecha. Mi esposa no podía acompañarme por la titulación de su maestría, entonces invité a mi hija Diana.

Canadá. En su memoria continuarán recorriendo cada rincón de ensueño una y otra vez como su visita al Salmon Glaciar en Stewart. Foto: Cortesía

José rodó solo en su motocicleta BMW 700 GS desde Los Mochis hasta Tijuana, y ahí, su hija Diana se unió a la aventura.

“Mi hija voló de Los Mochis a Tijuana, yo la recogí en el aeropuerto y ahí empezó nuestro viaje juntos. Mis amigos ya se habían separado, entonces nosotros llegamos a la frontera y continuamos solos. Salí de Los Mochis el domingo 30 de junio y llegamos el 9 de julio a Alaska; dormimos en Los Ángeles, Modesto, Ashland, Seattle, cruzamos la frontera y dormimos dos noches en Canadá y al día siguiente llegamos a Alaska; ahí estuvimos dos noches acampando. Nos regresamos a Canadá para reunirnos con unos amigos de Diana. Viajamos hasta Las Vegas, dejamos la moto y nos regresamos a Los Mochis en avión”.

Idaho. Diana y José recorrieron lugares llenos de encanto como Shoshone Falls Park. Foto: Cortesía

Su motocicleta aguarda en Las Vegas esperando la próxima travesía que José realizará muy pronto con otra de sus hijas.

“Diana es muy buena compañera de viaje, yo sabía que tarde o temprano íbamos a hacer un viaje juntos así. La moto la dejamos en Las Vegas porque la idea es que mi otra hija vuele a Las Vegas, yo me vaya de Los Mochis para allá, y sigamos el viaje por el norte de Estados Unidos hacia Texas, ella vive en Texas”.

Cumplió uno de sus sueños acompañado de su hija, pero su corazón aún tiene un gran anhelo: Rodar hasta Ushuaia, Argentina, para completar su viaje.

“Alaska es el punto final de un motociclista, no hay uno que no quiera ir. Fue el principio de ese viaje largo que quiero hacer. Mi sueño es completar el viaje desde Alaska hasta Argentina. Yo voy con el tiempo, en 10 años más no creo que pueda la moto que traigo, por eso debo hacer ese viaje ya. Mi tiempo de andar en moto se me está acabando. Para mí no hay mejor forma de viajar que esa: en motocicleta. Solamente las personas que han viajado en moto, pueden entender la experiencia”.

Canadá. José en su motocicleta BMW 700 GS en el Salmon Glacier. Foto: Cortesía

En su máquina de acero, José recorrió una distancia de 9 mil 800 kilómetros desde Los Mochis hasta Alaska y de regreso a Las Vegas. Experiencia que atesorará por siempre en su memoria.

“No tuvimos ningún problema con la moto, durante nuestro viaje nos comunicábamos con señas. Llevábamos demasiadas cosas para cocinar y en el primer lugar en el que acampamos nos dimos cuenta de que nos sobraban cosas y se las regalamos al administrador del campamento en Oregon”.

Los Ángeles. Padre e hija viajaron en motocicleta durante varios días para llegar a su destino. Foto: Cortesía

Aventura sobre ruedas

Diana recuerda con nostalgia el inicio de la extraordinaria aventura sobre ruedas que vivió junto a su padre.

“Estábamos platicando en la comida, y me dijo: vámonos. Yo respondí: sí me voy. Mi papá se fue un domingo de Los Mochis, yo no pude por mi trabajo y volé un martes a Tijuana. Mi papá fue por mí, llegamos a San Diego, me compró todo el equipo para el viaje, y así empezó la aventura”, expresó Diana Gil.

Padre e hija hicieron frente a las inclemencias del tiempo con la firme voluntad de llegar a su destino.

“Nos tocaron todos los climas, calor y frío extremos, fueron como cinco días en los que nos llovió; mi papá no miraba bien pero no nos podíamos para en medio de la nada, no nos quedaba de otra más que seguir. No llevábamos comunicación, mi papá es de la vieja escuela, el quería disfrutar y sentir el viaje”.

Canadá. Durante su viaje capturaron paisajes majestuosos como el Bear Glacier Provincial Park. Foto: Cortesía

Rodaron sin conocer la próxima parada, disfrutando cada instante, sin tiempo estipulado para cumplir su travesía.

“Sólo dos veces tuvimos desayunos formal, nos levantábamos para hidratarnos e irnos, y probar alimento hasta la comida. Al principio, no lo sentí por la adrenalina y después me acostumbré. Yo llevaba suplementos para que nos dieran energía. Comíamos donde nos tocaba. Allá nos daban las 11:00 de la noche y estaba de día, podíamos continuar avanzando, no teníamos horario”.

Sumando amigos en el camino, cruzaron Estados Unidos y Canadá hasta llegar a Hyder, la frontera más al sur de Alaska.

“Mi papá es la persona más amiguera del mundo y encontrábamos a mucha gente en la carretera. Nos encontramos a unos señores a mitad de la carretera, estaban descansando, había un lago y mi papá quería pescar. Hicimos un plan, nos fuimos a dormir a un campamento. Al día siguiente nos fuimos en la moto y cuando menos pensamos ya estábamos en Alaska”.

Alaska. Cruzaron Estados Unidos y Canadá hasta llegar a Hyder. Foto: Cortesía

Viaje extraordinario

Durante su viaje, José y Diana capturaron paisajes majestuosos, recorrieron lugares llenos de encanto y conocieron gente invaluable.

“Sentí mucha emoción, yo sabía que llegando a Alaska, teníamos que dar vuelta, debíamos regresar. Yo nunca había soñado con ir a Alaska pero me encantó el viaje, y lo mejor fue acompañar a mi padre a cumplir su sueño. Estuvimos juntos todo el tiempo y lo volvería a hacer”.

Su viaje terminó en Las Vegas, Nevada, pero en su memoria continuarán recorriendo cada rincón de ensueño una y otra vez.