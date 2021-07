Padres de Ahome piden vacuna contra Covid-19 para niños antes de regresar a las aulas

Los Mochs, Sinaloa.- Ante el posible regreso a clases presenciales, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, madres de familia de Ahome, en su mayoría de niños de educación básica, coincidieron en que para regresar a las aulas es indispensable que todos los niños ya estén vacunados contra el Covid-19.

“Los médicos dicen que mientras los niños no estén vacunados no pueden regresar a clases presenciales porque también están en riesgo y no deberíamos exponerlos”, expresó Mariana Domínguez, madre de familia de dos niños de primaria.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En este sentido, dijo que las escuelas deben tener la limpieza adecuada y eso no lo están supervisando las autoridades.

Leer más: Jóvenes saturan los módulos de vacunación contra Covid-19 en El Fuerte

“Los jóvenes, entre ellos los maestros, no han tenido los debidos cuidados para volver al aula; al sentirse protegidos siguieron haciendo su vida normal en fiestas y vacaciones y no se cuidan; en manos de ellos estarán nuestros hijos. Siento que las autoridades no están haciendo lo necesario para frenar esta ola de contagios. Los hospitales están al tope, los niños se contagian. Cómo es posible que digan que en 20 días se reinician clases”.

En el mismo sentido, Gabriela Guillén, también madre de familia, reveló que tiene un hijo en primaria y otro que este año ingresará a secundaria. El menor de ellos, dijo, es muy enfermizo y teme que al interactuar con otros niños se contagie de Covid-19, pues sus defensas son bajas y pudiera presentar complicaciones si no cuenta con la vacuna, por lo que sugirió que los niños no deberían regresar a las aulas si no han sido inmunizados.

“Uno de mis hijos es muy enfermizo y por ello extremo precauciones en casa, ha sido difícil, pero nos hemos mantenido sanos y en la escuela los niños no se cuidan igual y será imposible para los maestros ponerle atención a todos”.

Yarlín Aguilar, quien vive en la zona rural de Ahome, lamentó que los niños estén muy atrasados en la academia; sin embargo, dijo, no hay condiciones para que regresen a las aulas.

Lee más: Angustioso el duelo que se vive tras muertes de Covid-19 en México

Yuritzi Barreras, madre de familia y trabajadora del área de la salud, reconoció que los niños ahora son vulnerables a la enfermedad, razón por la cual no deberían regresar a clases.

Las madres de familia coinciden en que las escuelas no cuentan con recursos ni equipamiento para recibir a los niños y la economía de las familias está muy golpeada por esta pandemia, por lo que no tendrían los recursos para apoyar el plan de higiene que proponen las autoridades para un retorno seguro, por lo que no permitirán una imposición de regreso a clases hasta que todos cuenten con la vacuna anti Covid-19.

Rocha Moya exhorta a vacunarse contra Covid-19 en Sinaloa

Síguenos en